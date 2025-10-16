Ριζικές αλλαγές στις σχολικές εκδρομές: Ψάχνουν τη χρυσή τομή γονείς και εκπαιδευτικοί!

Το «καθεστώς» των σχολικών-μαθητικών εκδρομών, που αφορά κυρίως Γυμνάσια και, ειδικά, Λύκεια, αλλάζει νομοθετικά! Οπως αποκάλυψε και χθες η «Π», η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας προχωρά σε πλήρη αναθεώρηση των κανόνων. Το σχέδιο σύντομα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση πριν πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή.

Οι 4 βασικές αλλαγές στις σχολικές εκδρομές

1. Πριν από κάθε εκδρομή, οι γονείς ή κηδεμόνες θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι το παιδί τους δεν μεταφέρει απαγορευμένα ή επικίνδυνα αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα. Η δήλωση θα αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής.

2. Σε περίπτωση που μαθητής επιδείξει επικίνδυνη ή απρεπή συμπεριφορά, κατοχή απαγορευμένων ουσιών, κατανάλωση αλκοόλ ή πράξεις βίας, θα τίθεται αυτομάτως εκτός εκδρομής. Οι γονείς του θα ειδοποιούνται να τον παραλάβουν άμεσα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό!

3. Θεσπίζεται ρύθμιση για απαλλαγή συνοδών εκπαιδευτικών από πειθαρχικές/νομικές ευθύνες σε περιστατικά πέραν του ελέγχου τους (π.χ. απόκρυψη αντικειμένων, αυθαίρετες συμπεριφορές).

4. Προβλέπεται η δημιουργία θεσμού «νομικού συμπαραστάτη» για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς, ώστε οι καθηγητές να αισθάνονται προστατευμένοι όταν αναλαμβάνουν συνοδείες μαθητών.

Η «Π» ρώτησε και τις δύο πλευρές: δύο διευθυντές Λυκείων της Πάτρας και δύο στελέχη της Ενωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

Ελενα Παπαχριστοπούλου (διευθύντρια του 10ου ΓΕΛ Πάτρας): «Την υπεύθυνη δήλωση των γονέων την εφαρμόζαμε στο σχολείο μας από πέρυσι. Είναι μια πρακτική που κι άλλα σχολεία την εφάρμοζαν, γιατί αλλιώς δεν βγάζαμε άκρη. Στη δήλωση ο γονιός αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεων του παιδιού του, και την ευθύνη να έρθει να το παραλάβει, όχι μόνο αν κάνει κάτι παραβατικό, αλλά ακόμα και αν αρρωστήσει. Δεν θα γυρίσουμε πίσω όλα τα παιδιά εξαιτίας ενός περιστατικού. Συνεπώς, φαίνεται ότι εμείς και κάποια άλλα σχολεία τρέχουμε λίγο πιο γρήγορα από το υπουργείο. Ομως, χρειάζεται και η νομοθετική κατοχύρωση, ώστε να μη φορτωνόμαστε ευθύνες που δεν μας αναλογούν».

Δημήτρης Δημακόπουλος (διευθυντής του 3ου ΓΕΛ Πάτρας): «Είναι καλό που η ευθύνη των γονέων θα προβλεφθεί και με νόμο, γιατί η υπεύθυνη δήλωση που έκαναν δεν ξέρω σε τι βαθμό μας καλύπτει νομικά. Είμαστε εκτεθειμένοι σε χίλιους κινδύνους, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Ολα τα παιδιά είναι παιδιά μας και γι’ αυτό τα συνοδεύουμε στις εκδρομές. Καλό είναι, όμως, να υπάρξουν και νομοθετικές προβλέψεις, ώστε να αισθανθούν και οι γονείς περισσότερη ευθύνη. Ο νόμος ορίζει ότι όσο το παιδί είναι σε σχολείο ή σε σχολική δραστηριότητα, εμείς έχουμε τη γονική μέριμνα. Εγώ, δηλαδή, και οι συνάδελφοί μου καλούμαστε να ασκήσουμε τη γονική μέριμνα κάθε μέρα σε 340 παιδιά. Ναι, να αναλάβουμε την ευθύνη. Αλλά θέλουμε και τους γονείς συμπαραστάτες. Και δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις δεν τους έχουμε. Με τα περισσότερα παιδιά δεν υπάρχει κανένα θέμα, όμως υπάρχουν και μερικά παιδιά με αποκλίνουσες συμπεριφορές. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχουμε τους γονείς κοντά μας για να γίνει πιο εύκολη η αντιμετώπιση».

Ελένη Μπεχλιούλη (πρόεδρος της Ενωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων στο 6ο ΕΠΑΛ): «Καλώς θεσμοθετείται η ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης από τους γονείς και ο περιορισμός της ευθύνης των εκπαιδευτικών. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά μας έχουν ξεφύγει λιγάκι και δεν είναι σωστό να επιρρίπτονται σε εκπαιδευτικούς ευθύνες που δεν έχουν. Απ’ την άλλη, όμως, θα πω ότι θα ‘ναι και μεγάλο λάθος να απαλλαγούν πλήρως από οποιαδήποτε ευθύνη. Από τη στιγμή που συνοδεύουν τα παιδιά σε μια εκδρομή, πρέπει -και οι περισσότεροι το κάνουν- να επιδεικνύουν και μια μεγαλύτερη προσοχή. Ο γονιός θέτει όρια στο παιδί του και ο καθηγητής θέτει κανόνες σε μια εκδρομή. Κατανοώ ότι αυτό συνεπάγεται και αυξημένη ευθύνη για έναν καθηγητή, αλλά δεν γίνεται αλλιώς…».

Ο Δημήτρης Ζωιτσούδης, αντιπρόεδρος της Ενωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αιγιαλείας, σχολίασε στην «Π»: «Θα είναι λιγάκι άδικο να πάμε σ’ ένα μοντέλο όπου την ευθύνη ό,τι κι αν γίνει θα την έχει ο γονέας. Βεβαίως και να έχει την πρώτη και μεγαλύτερη ευθύνη, αλλά όχι μόνο αυτός. Θεωρώ ότι και ο συνοδός καθηγητής πρέπει να έχει μία ευθύνη. Δεν συνοδεύει τα παιδιά, τους μαθητές του, μόνο για ψυχαγωγικούς λόγους, αλλά και για παιδαγωγικούς. Και νομίζω πως οι εκπαιδευτικοί έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν άψογα μία κατάσταση εάν προκύψει. Δεν εννοώ ακραία συμβάντα. Αλλά πόσα ακραία συμβάντα γίνονται στις μαθητικές εκδρομές; Μπορούν, συνεπώς, οι καθηγητές να τιθασεύουν και να κουμαντάρουν τα παιδιά. Την πρώτη ευθύνη την έχει ο γονιός, αλλά είναι υπερβολικό, νομίζω, να θεσπιστεί ότι ένας καθηγητής δεν θα έχει καμία μα καμία ευθύνη».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



