Ρομποτικά «σκυλιά» με πρόσωπα διάσημων προκαλούν στο Βερολίνο

Ρομποτικά σκυλιά με υπερρεαλιστικά κεφάλια από σιλικόνη διάσημων προσωπικοτήτων περιφέρονται στους χώρους της Neue Nationalgalerie, τραβώντας τα βλέμματα και προκαλώντας συζητήσεις. Η πρωτότυπη αυτή εγκατάσταση συνδυάζει τέχνη, τεχνολογία και αιχμηρή σάτιρα, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση κοινού και «ειδώλων».

Από τον Έλον Μασκ στον Πικάσο: μια αλλόκοτη «αγέλη»

Τα εκθέματα φέρουν τα χαρακτηριστικά προσώπων όπως ο Έλον Μασκ, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο Τζεφ Μπέζος, αλλά και εμβληματικών μορφών της τέχνης όπως ο Άντι Γουόρχολ και ο Πάμπλο Πικάσο. Παράλληλα, φιγούρες όπως ο Κιμ Γιονγκ Ουν ενισχύουν το πολιτικό και κοινωνικό σχόλιο της έκθεσης.

Οι φιγούρες αυτές δεν παρουσιάζονται ως απόμακρα είδωλα, αλλά ως «ανήσυχες» μηχανές που κινούνται στον χώρο, αποδομώντας τη δημόσια εικόνα ισχυρών προσώπων.

«Regular Animals»: όταν η τέχνη… σατιρίζει την τεχνολογία

Η εγκατάσταση, με τίτλο «Regular Animals», αξιοποιεί κάμερες και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για να καταγράφει το περιβάλλον. Στη συνέχεια, τα ρομπότ παράγουν εικόνες τις οποίες «εκτοξεύουν» με τρόπο που παραπέμπει σκωπτικά στη διαδικασία της πέψης.

Το αποτέλεσμα είναι ένα υβρίδιο τέχνης και τεχνολογικής ειρωνείας, που θέτει ερωτήματα για το πώς η πληροφορία συλλέγεται, επεξεργάζεται και «επιστρέφει» στο κοινό.

Από τον κυβισμό στο ποπ αρτ μέσω αλγορίθμων

Οι εικόνες που δημιουργούνται αντικατοπτρίζουν το ύφος κάθε προσωπικότητας. Έτσι, ο «σκύλος-Πικάσο» παράγει κυβιστικές συνθέσεις, ενώ ο «σκύλος-Γουόρχολ» εικόνες με αισθητική ποπ αρτ, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αναπαράγει και μετασχηματίζει καλλιτεχνικά στυλ.

Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει τη μετάβαση από την ανθρώπινη δημιουργικότητα στην αλγοριθμική παραγωγή εικόνων.

Η συγκέντρωση ισχύος στο επίκεντρο της κριτικής

Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη Beeple, στο παρελθόν δημιουργοί όπως ο Πάμπλο Πικάσο και ο Άντι Γουόρχολ επηρέαζαν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Σήμερα, όπως υποστηρίζει, η επιρροή αυτή έχει μεταφερθεί σε τεχνολογικούς δισεκατομμυριούχους που ελέγχουν αλγορίθμους και πλατφόρμες.

Η έκθεση λειτουργεί ως σχόλιο για τη συγκέντρωση ισχύος, επισημαίνοντας ότι οι αλλαγές στους ψηφιακούς μηχανισμούς μπορούν να συμβούν άμεσα, χωρίς θεσμική διαμεσολάβηση.

Από το Art Basel στο Βερολίνο

Η εγκατάσταση παρουσιάστηκε αρχικά στο Art Basel Miami Beach 2025 και πλέον φιλοξενείται στο Βερολίνο, με την επιμελήτρια Λίζα Μότι να τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα από τα πιο καθοριστικά φαινόμενα της εποχής.

Όπως επισημαίνει, τα μουσεία δεν είναι απλώς χώροι έκθεσης, αλλά πεδία δημόσιου διαλόγου, όπου το κοινό καλείται να αναμετρηθεί με τα μεγάλα ερωτήματα της σύγχρονης εποχής.,

Από το «everyday» στην κορυφή της αγοράς τέχνης

Ο Beeple, δημιουργός της έκθεσης, προέρχεται από τον χώρο του ψηφιακού σχεδιασμού και είναι γνωστός για το πρότζεκτ «everyday», μέσα από το οποίο παράγει καθημερινά έργα χωρίς διακοπή. Σύμφωνα με τον οίκο Christie’s, συγκαταλέγεται στους ακριβότερους εν ζωή καλλιτέχνες, δίπλα σε ονόματα όπως ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ και ο Τζεφ Κουνς.

Η συγκεκριμένη έκθεση επιβεβαιώνει τη δυναμική του στη σύγχρονη τέχνη, αλλά και τη διάθεση να προκαλέσει, να σατιρίσει και να ανοίξει διάλογο γύρω από την τεχνολογία και την εξουσία.

