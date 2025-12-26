Ροδόπη: Από ξυλόσομπα ξεκίνησε η φωτιά στο σπίτι – Νεκρός ένας 7χρονος

«Η φωτιά ξεκίνησε από ξυλόσομπα και το σπίτι γέμισε με καπνό», λέει στο protothema.gr γείτονας της οικογένειας για την τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο χωριό Ρίζωμα Ροδόπης, με ένα επτάχρονο αγόρι να χάνει τη ζωή του όταν το σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες.

Από τη φωτιά τραυματίστηκαν επίσης το 6χρονο αδελφάκι του, η μητέρα και ο πατέρας της οικογένειας, ο οποίος φέρει εγκαύματα. Σύμφωνα με πηγές από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, το 6χρονο αγόρι έχει εγκαύματα σε πόδια, χέρια και πρόσωπο, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Αρχικά το παιδί μεταφέρθηκε στα Επείγοντα και στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδοχειρουργική Κλινική, όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με γείτονα της οικογένειας, ο οποίος μίλησε στο protothema.gr, μόλις αντιλήφθηκαν τη φωτιά οι κάτοικοι της περιοχής έτρεξαν να βοηθήσουν την οικογένεια. Παράλληλα, ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, που έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε βίντεο της εφημερίδας Χρόνος από το εσωτερικό του σπιτιού που κάηκε σχεδόν ολοσχερώς:

Δυστυχώς, από τη φωτιά, η οποία φαίνεται ότι ξεκίνησε από τη ξυλόσομπα και γρήγορα γέμισε το σπίτι με καπνούς, δεν κατάφερε να βγει ζωντανό το επτάχρονο αγόρι.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



