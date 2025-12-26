Ροδόπη: Νεκρός 7χρονος από φωτιά στο σπίτι του – Στο νοσοκομείο ο αδελφός και ο πατέρας του

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στην Ροδόπη, τα ξημερώματα της Παρασκευής (26.12.2025), με αποτέλεσμα να ανασυρθεί νεκρό ένα παιδί μόλις 7 χρόνων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Ρίζωμα Ροδόπης. Οι πυροσβέστες πάλεψαν γενναία με τις φλόγες ώστε να τις θέσουν υπό έλεγχο, βρίσκοντας εντός του σπιτιού τον ανήλικο χωρίς τις αισθήσεις του.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ανήλικος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ρίζωμα Ροδόπης. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 26, 2025



Τον απεγκλώβισαν αμέσως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Λίγο μετά διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται και ο 6χρονος αδελφός του αλλά και ο πατέρας του που επίσης τραυματίστηκαν από τη φωτιά. Η κατάσταση της υγείας του μικρού παιδιού θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



