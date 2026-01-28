Ρόδος: Συναγερμός, εξαφανίστηκε κορίτσι 14 χρόνων, ΦΩΤΟ

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ρόδος: Συναγερμός, εξαφανίστηκε κορίτσι 14 χρόνων, ΦΩΤΟ
28 Ιαν. 2026 20:30
Pelop News

Στη Ρόδο συναγερμός έχει σημάνει, καθώς εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας την Τρίτη 27/01 η 14χρονη Παναγιώτα-Κυριακή.

Διαρρήξεις, συλλήψεις και παράνομες έρευνες με ανιχνευτή μετάλλων για αρχαία στην Τροιζήνα

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, στις 11:00, η Παναγιώτα-Κυριακή Κ., 14 ετών, εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στη Ρόδο. Η 14χρονη έχει ύψος 1,65 μ., αδύνατη σωματική διάπλαση, καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μπουφάν με κουκούλα, μαύρη φόρμα και μαύρα παπούτσια Adidas και φορούσε σκουλαρίκι στο άνω χείλος.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε στις 28/01/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να κινδυνεύει η ζωή της.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 «Είναι ένα θλιβερό γεγονός για όλους τους Έλληνες», ο Τσιμίκας για την τραγωδία στη Ρουμανία
22:45 Μενεγάκη: Η κόρη της, Βαλέρια Λάτσιου, έγινε 18 ετών
22:36 Συγκλονίζει ο δάσκαλος του Δημήτρη: «Στεναχωριόμουν που ακολουθούσες τον ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας, καλό ταξίδι παιδί μου»
22:27 Στους 2,8 εκατ. οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί για τη γρίπη, σύμφωνα με τον Μάριο Θεμιστοκλέους
22:20 Στο Λουτράκι 19χρονος οδηγός πήρε σβάρνα τα πάντα, κολώνες και μάντρα και καρφώθηκε σε επιχείρηση! ΦΩΤΟ
22:11 Ο Προμηθέας 2014 νίκησε το Παγκράτι και «έπιασε» τον Απόλλωνα,ΦΩΤΟ
22:01 Οι θέσεις που κάθονταν έσωσαν τη ζωή των τριών στην τραγωδία στη Ρουμανία
21:50 Patras Half Marathon: Ο απόλυτος οδηγός για τους δρομείς
21:40 Τραγωδία στη Ρουμανία: Επιπλοκή και χειρουργείο για έναν από τους τραυματισμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ
21:31 Μετάλλιο για τον ΝΟΠ στην Καλλιτεχνική κολύμβηση
21:20 «Βιολάντα»: Δεν υπήρχαν ανιχνευτές αερίου στο εργοστάσιο, τι αναφέρει το πόρισμα των ΤΕΕΜ, «μύριζε προπάνιο, αν έκανες καταγγελία έχανες τη δουλειά σου», λέει αδελφή του θύματος
21:09 Πάτρα: Καταγγελία για βιασμό 53χρονης στο σπίτι της!
21:03 Πάτρα: Ζητούν «γκάζι» οι εκπαιδευτές οδήγησης για το χώρο εξέτασης υποψήφιων οδηγών
20:52 Δημοσκόπηση GPO: Στις 13,7 μονάδες το προβάδισμά της ΝΔ, σε πτώση τα περισσότερα κόμματα
20:41 «Δεν διέθετε lane assist το βαν», η αποκάλυψη για το δυστύχημα στη Ρουμανία, του δικηγόρου της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων
20:30 Ρόδος: Συναγερμός, εξαφανίστηκε κορίτσι 14 χρόνων, ΦΩΤΟ
20:21 Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από ΙΧ στη Φαλάνη στη Λάρισα
20:16 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Τα φαβορί πήραν την πρόκριση
20:11 Πορτογαλία: Τέσσερις νεκροί από την καταιγίδα Kristin, στα 150 χλμ. την ώρα οι ριπές του ανέμου, ΒΙΝΤΕΟ
20:00 Το «απρόβλεπτο καρέ» του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ο θησαυρός παραμένει άθικτος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ