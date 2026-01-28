Ρόδος: Συναγερμός, εξαφανίστηκε κορίτσι 14 χρόνων, ΦΩΤΟ

Στη Ρόδο συναγερμός έχει σημάνει, καθώς εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας την Τρίτη 27/01 η 14χρονη Παναγιώτα-Κυριακή.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, στις 11:00, η Παναγιώτα-Κυριακή Κ., 14 ετών, εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στη Ρόδο. Η 14χρονη έχει ύψος 1,65 μ., αδύνατη σωματική διάπλαση, καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μπουφάν με κουκούλα, μαύρη φόρμα και μαύρα παπούτσια Adidas και φορούσε σκουλαρίκι στο άνω χείλος.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε στις 28/01/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να κινδυνεύει η ζωή της.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

