Ρώμη: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του Valentino – Παρούσες μεγάλες προσωπικότητες της μόδας και του Χόλιγουντ ΒΙΝΤΕΟ

Οικογένεια, φίλοι και κορυφαίες προσωπικότητες της παγκόσμιας μόδας και του κινηματογράφου αποχαιρετούν σήμερα τον θρυλικό σχεδιαστή μόδας Βαλεντίνο Γκαραβάνι, στην τελετή που πραγματοποιείται στη Ρώμη.

Ρώμη: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του Valentino – Παρούσες μεγάλες προσωπικότητες της μόδας και του Χόλιγουντ ΒΙΝΤΕΟ
23 Ιαν. 2026 12:53
Pelop News

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελείται στη Ρώμη η κηδεία του θρυλικού σχεδιαστή μόδας Valentino Garavani, με την παρουσία οικογένειας, φίλων και σημαντικών προσωπικοτήτων από τον χώρο της μόδας και του Χόλιγουντ.

Η τελετή πραγματοποιείται στην εκκλησία Santa Maria degli Angeli, όπου έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες πολίτες και εκπρόσωποι του διεθνούς fashion community. Περίπου 300 άνθρωποι βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του ναού, ενώ στο εσωτερικό παρίστανται περίπου 750 προσκεκλημένοι. Κοντά στο φέρετρο του Βαλεντίνο έχουν τοποθετηθεί λευκά τριαντάφυλλα.

Μεταξύ των παρευρισκομένων είναι η Donatella Versace, η Anna Wintour, η Anne Hathaway και ο Tom Ford, τιμώντας τον άνθρωπο που σημάδεψε την παγκόσμια υψηλή ραπτική για δεκαετίες.

Ο στενός συνεργάτης και πρώην σύντροφός του, Giancarlo Giammetti, αναμένεται να απευθύνει ένα σύντομο αποχαιρετιστήριο μήνυμα, τιμώντας την κοινή τους πορεία άνω των 60 ετών στον χώρο της μόδας.

Ο Βαλεντίνο θα ταφεί στο νεκροταφείο Prima Porta Cemetery, σε τάφο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Τον θάνατό του είχε ανακοινώσει το ίδρυμά του με επίσημη δήλωση, αναφέροντας ότι έφυγε από τη ζωή στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:26 Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο, έρευνες για τον εντοπισμό 17χρονης που εξαφανίστηκε από δομή ανηλίκων
16:17 Πάτρα: Πορεία και συναυλία από το Μουσικό Σχολείο το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου
16:08 Αγωγή Τραμπ 5 δισ. δολαρίων κατά της JPMorgan
16:00 Πάτρα: Κάτοικοι στην Εγλυκάδα εκπέμπουν σήμα κινδύνου – «Βοηθήστε, γίναμε ΧΥΤΑ»
15:52 Τραγωδία στη Σκύδρα Πέλλας: 32χρονη οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 59χρονη πεζή
15:44 Μιχαηλίδου: Εγκαινιάστηκαν δύο νέες υπηρεσίες για θετές οικογένειες και παιδιά με αναπηρία
15:35 Η Lidl Ελλάς προχωρά σε μόνιμη μείωση των τιμών προϊόντων περιόδου και στην υποστήριξη δράσεων για την αντιμετώπιση της έμφυλης οικονομικής ανισότητας
15:28 Θύμα τηλεφωνικής απάτης η Εύη Δρούτσα: Πώς της απέσπασαν 22.000 ευρώ
15:21 Επιβράδυνση στις ανατιμήσεις κατασκευής νέων κατοικιών
15:13 Εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης σε οικία στο Κιάτο, σύλληψη 51χρονου
15:05 Πτολεμαΐδα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για εκβιασμό, διακίνηση ναρκωτικών και οπλοφορία – Στη δικογραφία και οι γονείς τους
15:00 Διακόπηκε η δίκη της Ιωάννας Τούνη για το revenge porn – «Το μόνο που θέλω είναι δικαιοσύνη»
14:57 Πειραγμένες αντλίες και παράνομα κέρδη: «87 χιλιάρικα σε πέντε μήνες» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι της εγκληματικής οργάνωσης
14:51 Κεφαλογιάννη για την επιμέλεια των παιδιών της: «Έκανα χρήση της ρύθμισης γιατί αντιμετωπίζω δύσκολη πραγματικότητα»
14:49 Πότε και πόσα θα πάρουν οι πληγέντες από την κακοκαιρία – Οι οδηγίες Κατσαφάδου
14:35 Βρετανική αναχαίτιση ρωσικών πλοίων στη Μάγχη – Σε επιφυλακή το Βασιλικό Ναυτικό
14:27 ΕΣΗΕΑ: Το τελευταίο αντίο στον Σπύρο Καρατζαφέρη
14:23 Ιστορικές τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ–Ουκρανίας–Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι: Το εδαφικό στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης
14:20 61ος Κρυμμένος Θησαυρός: Cubeez στη Μαιζώνος και «δουλειές σπιτιού» στα Ψηλά Αλώνια – Η δράση κορυφώνεται
14:17 Κοπής πίτας στην ΚΕΔΗΠ: «Υπέροχο Πατρινό Καρναβάλι 2026» και χαμόγελα αισιοδοξίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ