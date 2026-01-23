Ρώμη: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του Valentino – Παρούσες μεγάλες προσωπικότητες της μόδας και του Χόλιγουντ ΒΙΝΤΕΟ

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελείται στη Ρώμη η κηδεία του θρυλικού σχεδιαστή μόδας Valentino Garavani, με την παρουσία οικογένειας, φίλων και σημαντικών προσωπικοτήτων από τον χώρο της μόδας και του Χόλιγουντ.

Η τελετή πραγματοποιείται στην εκκλησία Santa Maria degli Angeli, όπου έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες πολίτες και εκπρόσωποι του διεθνούς fashion community. Περίπου 300 άνθρωποι βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του ναού, ενώ στο εσωτερικό παρίστανται περίπου 750 προσκεκλημένοι. Κοντά στο φέρετρο του Βαλεντίνο έχουν τοποθετηθεί λευκά τριαντάφυλλα.

Μεταξύ των παρευρισκομένων είναι η Donatella Versace, η Anna Wintour, η Anne Hathaway και ο Tom Ford, τιμώντας τον άνθρωπο που σημάδεψε την παγκόσμια υψηλή ραπτική για δεκαετίες.

Ο στενός συνεργάτης και πρώην σύντροφός του, Giancarlo Giammetti, αναμένεται να απευθύνει ένα σύντομο αποχαιρετιστήριο μήνυμα, τιμώντας την κοινή τους πορεία άνω των 60 ετών στον χώρο της μόδας.

Ο Βαλεντίνο θα ταφεί στο νεκροταφείο Prima Porta Cemetery, σε τάφο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Τον θάνατό του είχε ανακοινώσει το ίδρυμά του με επίσημη δήλωση, αναφέροντας ότι έφυγε από τη ζωή στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



