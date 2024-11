Ρωσία: Απέλαση Βρετανού διπλωμάτη για κατασκοπεία

Η κλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας έχει μεταφερθεί και στο διπλωματικό επίπεδο.

Η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ρωσία και Βρετανία κορυφώνεται λόγω της μεγάλης στρατιωτικής υποστήριξης που παρέχει το Λονδίνο στο Κίεβο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα (26.11.2024) ότι αποφάσισε την απέλαση διπλωμάτη από την Βρετανία, με την κατηγορία της κατασκοπείας, όπως δήλωσε η ρωσική ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας (FSB) στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Βρετανία: Έστειλε πυραύλους Storm Shadow στην Ουκρανία πριν την έγκριση του Μπάιντεν

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα τόνισε ότι το υπουργείο είχε καλέσει τον Βρετανό πρεσβευτή, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

