Ρωσία: Επιχείρηση διάσωσης δεκάδων ψαράδων από παρασυρόμενο παγόβουνο ΒΙΝΤΕΟ

Αίσιο τέλος για την περιπέτεια 139 ψαράδων στη Ρωσία.

Ειδικότερα, είχαν εγκλωβιστεί σε ένα παγόβουνο που παρασύρεται στη Θάλασσα του Οχότσκ στον δυτικό Ειρηνικό.

Την επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των ψαράδων έκαναν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ρωσίας. Το υπουργείο νωρίτερα είχε αναφέρει ότι περίπου 300 ήταν οι ψαράδες είχαν εγκλωβιστεί και ότι ορισμένοι από αυτούς αρνήθηκαν «να φύγουν χωρίς τα ψάρια τους».

Σύμφωνα με το newsit, σε βίντεο που κυκλοφορούν διακρίνονται ψαράδες να περπατούν πάνω σε χιονισμένο πάγο μακριά από τους διασώστες.

Δεν έχει γίνει σαφές πόσοι ήταν οι ψαράδες που είχαν είχαν συγκεντρωθεί στην τοποθεσία στην περιοχή Σαχαλίνη της Ρωσίας. Ωστόσο το «Fish Information & Services», αναφέρει ότι στην εν λόγω περιοχή γίνεται διαγωνισμός ψαρέματος εδώ και εβδομάδες. Σύμφωνα με την παράδοση η χειμερινή αλιευτική περίοδος στη Σαχαλίνη αρχίζει στις αρχές Φεβρουαρίου.

🇷🇺‼️🚨 RUSSIAN WINTER: “About 300 fishermen are being rescued in the south of Sakhalin, they ended up on a broken-off ice floe.

Some fishermen refuse to evacuate because they do not want to leave their catch.”

— Russian Ministry of Emergency Situations pic.twitter.com/euG8IY47nw

— Lord Bebo (@MyLordBebo) February 12, 2025