Ρωσία: Φορτηγό πλοίο υπό σημαία Κίνας βυθίστηκε στα ανοικτά της Σαχαλίνης

Φορτηγό πλοίο υπό σημαία Κίνας βυθίστηκε στο στενό Τατάρσκι, στα ανοικτά της νήσου Σαχαλίνης, έκανε γνωστό σήμερα η διεύθυνση ενημέρωσης της ομοσπονδιακής υπηρεσίας θαλάσσιων και ποτάμιων μεταφορών της Ρωσίας, διευκρινίζοντας πως δεν υπήρξαν θύματα, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

🚨🇷🇺🇨🇳 A Chinese cargo ship trying to bypass Russian sanctions, sank in the Strait of Tartary off the coast of Russia's Sakhalin island. All 24 crew members have been saved. pic.twitter.com/qLSc2iFqGF

— Terror Alarm (@Terror_Alarm) March 1, 2023