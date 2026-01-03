Ρωσία, Κίνα και χώρες της ΕΕ αντιδρούν για τη σύλληψη Μαδούρο

Η Ρωσία απηύθυνε έκκληση προς την αμερικανική ηγεσία να προχωρήσει στην απελευθέρωση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα, η Μόσχα υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επίλυση των υφιστάμενων διαφορών μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και της Βενεζουέλας μέσω διαλόγου, τονίζοντας ότι η διπλωματική οδός παραμένει, κατά την άποψή της, η μόνη βιώσιμη λύση για την αποκλιμάκωση της έντασης.

⚡️In view of the confirmed reports about Venezuelan President Nicolas Maduro and his spouse being in the US, we strongly urge the US leadership to reconsider their position & release the legitimately elected president of a sovereign country and his spousehttps://t.co/mZPc8wZEZ9 pic.twitter.com/9VSgpdeSnp — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) January 3, 2026



Η Κίνα καταδικάζει τη σύλληψη του Μαδούρο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας αναφέρεται στα σημερινά γεγονότα, καταδικάζοντας τις επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο.

Το υπουργείο δηλώνει ότι η στρατιωτική επιχείρηση παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και προσθέτει ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένο και καταδικάζει έντονα τη χρήση βίας από τις ΗΠΑ εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους και τη χρήση βίας εναντίον του προέδρου μιας χώρας».

«Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε μια τέτοια ηγεμονική συμπεριφορά των ΗΠΑ, η οποία παραβιάζει σοβαρά το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει την κυριαρχία της Βενεζουέλας και απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική», αναφέρει.

«Καλούμε τις ΗΠΑ να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο και τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να σταματήσουν να παραβιάζουν την κυριαρχία και την ασφάλεια άλλων χωρών».

Το Μεξικό καταδικάζει την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Το Μεξικό καταδίκασε σήμερα τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε «στρατιωτική ενέργεια θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα».

«Η μεξικανική κυβέρνηση καταδικάζει και απορρίπτει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις στρατιωτικές ενέργειες που πραγματοποίησαν μονομερώς τις τελευταίες ώρες οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εναντίον στόχων που βρίσκονται εντός της επικράτειας της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού.

Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, παρενέβη στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, δηλώνοντας σε ανάρτησή της στο Χ ότι «η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη» και πως ο λαός της χώρας αξίζει να ζήσει χωρίς καταπίεση.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αναγνωρίζει τον Νικολάς Μαδούρο ως νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και τη στήριξη μιας ειρηνικής, δημοκρατικής λύσης, καθώς οι επόμενες ώρες και ημέρες θα είναι κρίσιμες.

Η Ισπανία απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση, μετριοπάθεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε σήμερα το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ισπανία προσφέρθηκε επίσης ως διαπραγματευτής για να βοηθήσει να βρεθεί μια ειρηνική λύση στη Βενεζουέλα.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την κατάσταση στη Βενεζουέλα ενώ μια ομάδα για την αντιμετώπιση κρίσεων πρόκειται να συνεδριάσει αργότερα σήμερα.

Το γερμανικό υπουργείο πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με τη γερμανική πρεσβεία στο Καράκας.

Εξάλλου ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σήμερα πως η Ρώμη και η διπλωματική αντιπροσωπεία της στο Καράκας παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης στη Βενεζουέλα με την προσοχή τους στραμμένη ιδιαιτέρως στην ιταλική κοινότητα της χώρας.

Ο Ταγιάνι ανέφερε σε ανάρτησή του στο X πως η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ενημερώνεται διαρκώς και πως έχει τεθεί σε λειτουργία η μονάδα του υπουργείου Εξωτερικών για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στη Βενεζουέλα δήλωσε σήμερα στην ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI ότι περίπου 160.000 Ιταλοί ζουν στη Βενεζουέλα, οι περισσότεροι με διπλό διαβατήριο, καθώς και μερικοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί για εργασία ή τουρισμό.

Στο μεταξύ, το Βέλγιο συντονίζει τις ενέργειές του με τους ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό.

«Η πρεσβεία μας στην Μπογοτά, η οποία είναι αρμόδια για τη Βενεζουέλα, και οι υπηρεσίες μας στις Βρυξέλλες έχουν κινητοποιηθεί πλήρως. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, σε συντονισμό με τους ευρωπαίους εταίρους μας», αναφέρει ο ΥΠΕΞ του Βελγίου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

