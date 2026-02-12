Ρωσία: «Μόνο στη Μόσχα η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι»

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι δεν είναι διατεθειμένος να μεταβεί ούτε στη Ρωσία ούτε στη Λευκορωσία για διαπραγματεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία

12 Φεβ. 2026 12:52
Η θέση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στη Μόσχα παραμένει αμετάβλητη και είναι γνωστή, δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για το αν εξακολουθούν να ισχύουν οι ρωσικοί όροι για πιθανή συνάντηση. «Ναι, αυτή είναι η θέση του Πούτιν, είναι γνωστή σε όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η άρνηση του Ζελένσκι να συμμετάσχει σε συνομιλίες στη Μόσχα (είχε απαντήσει πως προσκαλεί ο ίδιος τον Ρώσο πρόεδρο στο Κίεβο) δεν αποτελεί νέα εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έχει διατυπώσει την ίδια θέση επανειλημμένα στο παρελθόν. «Δεν υπάρχει τίποτα νέο εδώ, το έχει δηλώσει ήδη αρκετές φορές», σημείωσε.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι δεν είναι διατεθειμένος να μεταβεί ούτε στη Ρωσία ούτε στη Λευκορωσία για διαπραγματεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

