Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία: Σε πολιορκία το Κίεβο – Κατάρριψη Ουκρανικού μαχητικού – ΒΙΝΤΕΟ

Nέοτερη Ενημέρωση: Ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε έξω από το Κίεβο, όπως ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές αρχές κήρυξαν συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο μετά τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα νωρίτερα σήμερα, μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση, και κάλεσαν τους πολίτες να πάνε στο κοντινότερο καταφύγιο.

Νεότερη Ενημέρωση: Έτοιμος να μιλήσει με τη Ρωσία ακόμη και με τους όρους που έχει θέσει το Κρεμλίνο, εμφανίζεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος κατηγόρησε τη Δύση πως άφησε τη χώρα του μόνη της, έναντι της ρωσικής επιθετικότητας.

Νέο διάγγελμα Ζελένσκι: «Να μας μιλήσει η Μόσχα, να τελειώσει ο πόλεμος»

Ουκρανία: «Δε θέλω να πεθάνω» λέει ένα μικρό αγόρι με δάκρυα στα μάτια



Ουκρανία: Νεογέννητα από την εντατική μεταφέρονται σε καταφύγιο- ΒΙΝΤΕΟ

Χαρακτηριστικά δήλωσε αποκαρδιωμένος μετά από σειρά συνομιλιών με ηγέτες της Δύσης, σημειώνοντας πως άφησαν την Ουκρανία να πολεμήσει μόνη της. «Κανείς δεν πολεμά στο πλευρό μας, άφησαν την Ουκρανία μόνη να αντιμετωπίσει τη Ρωσία».

Εισβολή στην Ουκρανία: Ήχησαν και πάλι οι σειρήνες – Για 137 νεκρούς από ρωσικά πλήγματα κάνει λόγο το Κίεβο

Σε μεταμεσονύχτιο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας: ««Τους ρωτάω, ‘είστε μαζί μας’; Λένε ότι είναι μαζί μας, αλλά δεν είναι έτοιμοι να μας πάρουν στη στρατιωτική συμμαχία (του ΝΑΤΟ). Όλοι τους φοβούνται». «Εμείς δεν φοβόμαστε όμως» υποστήριξε, τονίζοντας πως θα υπερασπιστεί τη χώρα του.

Ο ίδιος ανέφερε πως το Κίεβο δεν φοβάται να μιλήσει για «ουδέτερο καθεστώς», υποχωρώντας από τα σχέδια για ένταξη στο ΝΑΤΟ, όπως απαιτεί η Ρωσία. «Δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε για ουδέτερο καθεστώς, δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ. Αλλά τι είδους εγγυήσεις θα έχουμε και ποιες χώρες θα μας τις παράσχουν» διερωτήθηκε.

Πρώτη Ενημέρωση: Ισχυρές εκρήξεις σημειώνονται, από τα ξημερώματα της Παρασκευής (25/2), στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο.

Τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Κιέβου, μεταδίδουν το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Big explosion in Kiyv, Ukraine caught on live stream pic.twitter.com/uqMyKZKyWy

Το ίδιο μεταδίδει και το CNN, με τους ανταποκριτές του στην ουκρανική πρωτεύουσα να αναφέρουν ότι ακούστηκαν δύο μεγάλες εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου και ακόμη μια δυνατή πιο μακριά.

Επιβεβαιώνει η Ουκρανία τις εκρήξεις στο Κίεβο

Τις εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου επιβεβαιώνει, εξάλλου, τόσο ο υφυπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, όσο και οι Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας.

More images of the interception over Kyiv pic.twitter.com/n8Pka2ioMx

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 25, 2022