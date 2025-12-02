Ρωσικό δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση ανοικτά της Τουρκίας

Ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο, το MIDVOLGA-2, που μετέφερε ηλιέλαιο από τη Ρωσία στη Γεωργία, δήλωσε ότι δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά των τουρκικών ακτών, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας. Το πλήρωμα των 13 ατόμων είναι σώο και αβλαβές.

Το πλοίο αναφέρει ότι η επίθεση σημειώθηκε σε απόσταση 129 χιλιομέτρων από την ακτή, χωρίς να χρειαστεί να ζητηθεί βοήθεια, και συνεχίζει κανονικά την πορεία του προς το λιμάνι της Σινώπης. Η τουρκική αρχή δεν έχει δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Η επίθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά από παρόμοια περιστατικά στη Μαύρη Θάλασσα, όπου ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που είχαν υποστεί κυρώσεις και κατευθύνονταν σε ρωσικό λιμάνι για φόρτωση πετρελαίου. Η Ουκρανία συνεχίζει τις ενέργειες πίεσης στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και προειδοποίησε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές ότι τέτοια περιστατικά είναι απαράδεκτα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα.

Η κατάσταση στη θαλάσσια περιοχή παρακολουθείται στενά, καθώς τα εμπορικά πλοία αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην ενεργειακή αλυσίδα και οι εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζουν να επηρεάζουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

