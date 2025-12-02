Ρωσικό δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση ανοικτά της Τουρκίας

Δεξαμενόπλοιο με σημαία Ρωσίας ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά των ακτών της Τουρκίας. Σώο το πλήρωμα.

ΠΛΟΙΟ
02 Δεκ. 2025 9:35
Pelop News

Ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο, το MIDVOLGA-2, που μετέφερε ηλιέλαιο από τη Ρωσία στη Γεωργία, δήλωσε ότι δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά των τουρκικών ακτών, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας. Το πλήρωμα των 13 ατόμων είναι σώο και αβλαβές.

Το πλοίο αναφέρει ότι η επίθεση σημειώθηκε σε απόσταση 129 χιλιομέτρων από την ακτή, χωρίς να χρειαστεί να ζητηθεί βοήθεια, και συνεχίζει κανονικά την πορεία του προς το λιμάνι της Σινώπης. Η τουρκική αρχή δεν έχει δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Η επίθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά από παρόμοια περιστατικά στη Μαύρη Θάλασσα, όπου ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που είχαν υποστεί κυρώσεις και κατευθύνονταν σε ρωσικό λιμάνι για φόρτωση πετρελαίου. Η Ουκρανία συνεχίζει τις ενέργειες πίεσης στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και προειδοποίησε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές ότι τέτοια περιστατικά είναι απαράδεκτα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα.

Η κατάσταση στη θαλάσσια περιοχή παρακολουθείται στενά, καθώς τα εμπορικά πλοία αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην ενεργειακή αλυσίδα και οι εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζουν να επηρεάζουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:27 Μαδρίτη: Η «φωτεινή» πρωτεύουσα, τι να δείτε
11:21 Χρυσοχοΐδης: «Απαραβίαστα τελωνεία και λιμάνια – Δεν θα επιτραπεί αποκλεισμός κρίσιμων υποδομών»
11:15 Αντιδράσεις για Σιμόπουλο: «Και με βία να ανοίξουν οι δρόμοι από τα αγροτικά μπλόκα» BINTEO
11:12 Κοντογεώργης για αγροτικά, οικονομία και πολιτικές προτεραιότητες: «Διάλογος, δικαιοσύνη και τήρηση της νομιμότητας»
11:10 Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα γλυκίσματα των χριστουγένων, οι τιμές στην Πάτρα
11:10 Νέα πρόεδρος στους Εκπαιδευτές Οδήγησης στην Αχαϊα
11:08 Μαρινάκης για αγροτικά μπλόκα: «Διάλογος ναι, ταλαιπωρία της κοινωνίας όχι»
11:04 Μας έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από Ιταλία: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί νοτιάδες χτυπούν τη χώρα
11:03 Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ελένη Κοτίνη – Τσιάλτα στο Πολύεδρο
10:56 Ο Ερμής έχει κερδίσει τους 7 από τους 8 βαθμούς εκτός έδρας
10:55 Πρόστιμο 3,8 εκατ. ευρώ στην CAF για καθυστερήσεις στο Μετρό
10:50 Πάτρα: Παρουσία Νατσιού εκδήλωση της «ΝΙΚΗΣ» ΦΩΤΟ
10:49 Βενεζουέλα: Μόνος του ο Μαδούρο απέναντι από τις ΗΠΑ
10:47 Φάμελλος για ΕΛΤΑ: Η κυβέρνηση λέει ψέματα
10:43 Πάτρα: Δράση της ΟΙΚΙΠΑ πίνεις καφέ και επισκευάζεις τις συσκευές σου
10:38 Τι αποκάλυψε η Ελένη Χαραλαμπούδη
10:30 Πάτρα: Ξεναγήσεις πολιτών από το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου ΦΩΤΟ
10:30 Αχαΐα – Αγροτικές κινητοποιήσεις: Την Παρασκευή τα πρώτα μπλόκα
10:27 Κασσελάκης: Ο Τσίπρας υπονόμευσε τον ΣΥΡΙΖΑ για να επιστρέψει στο κέντρο
10:21 Δώρο Χριστουγέννων 2025: Γιατί θα καταβληθεί νωρίτερα και πώς υπολογίζεται
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ