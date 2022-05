Ρώσοι νεολαίοι αντιδρούν εμφατικά στον πόλεμο – Συνθήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας

Την ευκαιρία να εκφράσουν την αντίθεσή τους στον πόλεμο στην Ουκρανία βρήκαν (χωρίς να συλληφθούν κιόλας) νέοι και νέες που βρέθηκαν σε συναυλία στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.

Σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα social media, οι νέοι που βρίσκονται στο χώρο της συναυλίας φωνάζουν στα ρωσικά «γ…. τον πόλεμο». Μάλιστα, η συμμετοχή στο σύνθημα είναι καθολική.

Δείτε το βίντεο

Young, urban Russians attend a concert in St. Petersburg.

The entire crowd is chanting “F the war”.

One of the few occasions to voice dissent without getting arrested.

pic.twitter.com/UxP5Q76sNR

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 22, 2022