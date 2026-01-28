Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ έτοιμες για νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα αν η Ροντρίγκες δεν συνεργαστεί πλήρως

Ο Μάρκο Ρούμπιο απειλεί με νέα στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα αν η Ντέλσι Ροντρίγκες δεν συνεργαστεί πλήρως. Εστίαση σε πετρέλαιο & αμερικανικές εταιρείες.

 

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ έτοιμες για νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα αν η Ροντρίγκες δεν συνεργαστεί πλήρως
28 Ιαν. 2026 9:56
Pelop News

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να καταφύγει σε στρατιωτική βία, εφόσον κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συνεργασία από την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Κατά την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας μετά την αμερικανική επιδρομή στο Καράκας (3 Ιανουαρίου 2026), ο Ρούμπιο τόνισε ότι η Ροντρίγκες έχει δεσμευτεί να ανοίξει τον ενεργειακό τομέα της χώρας σε αμερικανικές εταιρείες, να παραχωρήσει προνομιακή πρόσβαση στην παραγωγή πετρελαίου και να κατευθύνει τα έσοδα από τις πωλήσεις για την αγορά αμερικανικών προϊόντων.

«Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε βία για να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη συνεργασία, αν αποτύχουν άλλες μέθοδοι», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα αποδειχθεί απαραίτητο, αλλά δεν θα αποφύγουμε ποτέ το καθήκον μας προς τον αμερικανικό λαό και την αποστολή μας».

Η δήλωση έρχεται σε συνέχεια της επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο, ο οποίος κατηγορείται από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για ναρκοτρομοκρατία και άλλα αδικήματα. Ο Μαδούρο κρατείται σε φυλακή της Νέας Υόρκης και δηλώνει αθώος. Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την επιδρομή επιτυχημένη επιχείρηση επιβολής του νόμου, χωρίς απώλειες αμερικανικού προσωπικού.

Οι Δημοκρατικοί έχουν καταδικάσει την επιχείρηση ως παράνομη πράξη πολέμου που παρακάμπτει το Κογκρέσο και κινδυνεύει να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε μακροχρόνια δέσμευση για την ανοικοδόμηση της Βενεζουέλας.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι η Βενεζουέλα «έχει βαρεθεί» την αμερικανική παρέμβαση, ενώ η κυβέρνησή της αντιμετωπίζει αυξανόμενη δυσαρέσκεια από συνδικαλιστικές ομάδες του δημόσιου τομέα και αριστερές οργανώσεις.

