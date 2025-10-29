Ρούλα Πισπιρίγκου: Νοσεί από ερυθηματώδη λύκο – «Έχει χάσει 30 κιλά και πονάει αφόρητα»

Νέες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της Ρούλας Πισπιρίγκου έρχονται στο φως, καθώς σύμφωνα με τη δικηγόρο της Βάσω Πανταζή, η καταδικασμένη σε δις ισόβια για τους θανάτους των τριών παιδιών της πάσχει από ερυθηματώδη λύκο, ένα αυτοάνοσο νόσημα που στην περίπτωσή της εμφανίζει εκφυλιστικές τάσεις.

Όπως δήλωσε η κ. Πανταζή στην τηλεόραση του Alpha, η Πισπιρίγκου υποφέρει από έντονους πόνους στις αρθρώσεις και στα οστά, ενώ έχει χάσει πάνω από 30 κιλά μέσα στη φυλακή. «Είναι ιατρικά διαπιστωμένο. Ο ερυθηματώδης λύκος στην περίπτωσή της παρουσιάζει εκφυλιστικές τάσεις και της προκαλεί τρομερούς πόνους», ανέφερε η συνήγορός της, επισημαίνοντας ότι η διάγνωση έχει γίνει σε δημόσιο νοσοκομείο από ειδικό ρευματολόγο και θεράποντα ιατρό.

Η δικηγόρος διέψευσε τα δημοσιεύματα που αφήνουν να εννοηθεί πως η Πισπιρίγκου «επικαλείται τεχνητά» την ασθένειά της ενόψει του Εφετείου, σημειώνοντας: «Το σωφρονιστικό σύστημα δεν είναι τιμωρητικό. Δεν φυλακίζεται κάποιος για να αποβιώσει μέσα στη φυλακή».

Η Πισπιρίγκου, όπως ανέφερε, μεταφέρεται κάθε Παρασκευή σε δημόσιο νοσοκομείο για εξετάσεις, καθώς στις φυλακές δεν υπάρχει η απαραίτητη ιατροφαρμακευτική υποστήριξη. «Πάσχει από πολύ έντονους πόνους. Ζητώ από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών να φερθεί σε αυτόν τον άνθρωπο ως άνθρωπο», κατέληξε η κ. Πανταζή.





