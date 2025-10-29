Ρούλα Πισπιρίγκου: Νοσεί από ερυθηματώδη λύκο – «Έχει χάσει 30 κιλά και πονάει αφόρητα»

Σοβαρά προβλήματα υγείας αντιμετωπίζει η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε δις ισόβια για τους θανάτους των τριών παιδιών της. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, πάσχει από ερυθηματώδη λύκο που παρουσιάζει εκφυλιστικές τάσεις και της προκαλεί έντονους πόνους.

29 Οκτ. 2025 11:56
Pelop News

Νέες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της Ρούλας Πισπιρίγκου έρχονται στο φως, καθώς σύμφωνα με τη δικηγόρο της Βάσω Πανταζή, η καταδικασμένη σε δις ισόβια για τους θανάτους των τριών παιδιών της πάσχει από ερυθηματώδη λύκο, ένα αυτοάνοσο νόσημα που στην περίπτωσή της εμφανίζει εκφυλιστικές τάσεις.

Όπως δήλωσε η κ. Πανταζή στην τηλεόραση του Alpha, η Πισπιρίγκου υποφέρει από έντονους πόνους στις αρθρώσεις και στα οστά, ενώ έχει χάσει πάνω από 30 κιλά μέσα στη φυλακή. «Είναι ιατρικά διαπιστωμένο. Ο ερυθηματώδης λύκος στην περίπτωσή της παρουσιάζει εκφυλιστικές τάσεις και της προκαλεί τρομερούς πόνους», ανέφερε η συνήγορός της, επισημαίνοντας ότι η διάγνωση έχει γίνει σε δημόσιο νοσοκομείο από ειδικό ρευματολόγο και θεράποντα ιατρό.

Η δικηγόρος διέψευσε τα δημοσιεύματα που αφήνουν να εννοηθεί πως η Πισπιρίγκου «επικαλείται τεχνητά» την ασθένειά της ενόψει του Εφετείου, σημειώνοντας: «Το σωφρονιστικό σύστημα δεν είναι τιμωρητικό. Δεν φυλακίζεται κάποιος για να αποβιώσει μέσα στη φυλακή».

Η Πισπιρίγκου, όπως ανέφερε, μεταφέρεται κάθε Παρασκευή σε δημόσιο νοσοκομείο για εξετάσεις, καθώς στις φυλακές δεν υπάρχει η απαραίτητη ιατροφαρμακευτική υποστήριξη. «Πάσχει από πολύ έντονους πόνους. Ζητώ από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών να φερθεί σε αυτόν τον άνθρωπο ως άνθρωπο», κατέληξε η κ. Πανταζή.
