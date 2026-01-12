Ρούλα Πισπιρίγκου: Σήμερα το Εφετείο για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας

Η μητέρα από την Πάτρα, Ρούλα Πισπιρίγκου έχει ήδη καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη σε πρώτο βαθμό για τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

12 Ιαν. 2026 7:58
Pelop News

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών έχει προγραμματιστεί για σήμερα Δευτέρα 12/01/2026, η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας –τετελεσμένης και σε απόπειρα– σε βάρος της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η εκδίκαση είχε αναβληθεί λόγω κωλύματος της συνηγόρου της κατηγορουμένης, Βάσως Πανταζή.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει ήδη καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη σε πρώτο βαθμό για τον θάνατο της Τζωρτζίνας. Επιπλέον, έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε δις ισόβια για τις δολοφονίες των άλλων δυο παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.

Η νέα δίκη θεωρείται καθοριστική, καθώς αφορά το πρώτο παιδί που έχασε η οικογένεια και το οποίο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έφερε τα πιο καθοριστικά στοιχεία σε μια από τις πιο πολύκροτες ποινικές υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Όπως είναι γνωστό η Πισπιρίγκου εξακολουθεί και ισχυρίζεται πώς είναι αθώα παρά τις δύο καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος της (από πρωτόδικα δικαστήρια).

7:58 Ρούλα Πισπιρίγκου: Σήμερα το Εφετείο για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας
