Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας

25 Σεπ. 2025 16:04
Διαφημιστικό τρικ, όπως έγκυρα πληροφορηθήκαμε, ήταν η δημοσιοποίηση της πρόθεσης του πασίγνωστου σκηνοθέτη Πάνου Κοκκινόπουλου να μετατρέψει σε τηλεοπτική σειρά την υπόθεση των διαδοχικών θανάτων των τριών παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου.

Οπως είναι γνωστό προκλήθηκαν αντιδράσεις από την πλευρά της Ρούλας, διά της συνηγόρου της Βάσως Πανταζή, η οποία απείλησε με ασφαλιστικά μέτρα, επικαλούμενη την πεποίθησή της, ότι είναι αθώα η εντολέας της και δη την συνοδεύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να εκδικασθεί η υπόθεση στο Εφετείο.

Τις δύο τελευταίες μέρες απλώς παρακολουθήσαμε κάτι από τα… προσεχώς της τηλεοπτικής σειράς. Ο Πάνος Κοκκινόπουλος φέρεται αποφασισμένος να τη σκηνοθετήσει, μόνο που θα το πράξει εφόσον και σε δεύτερο βαθμό είναι καταδικαστική η απόφαση για τους θανάτους της Μαλένας, της Ιριδας και της Τζωρτζίνας. Τουτέστιν, στον παρόντα χρόνο εξασφάλισε απλώς… δωρεάν διαφημιστική προβολή.

Αλλωστε, ουδέποτε στο παρελθόν είχε προτρέξει να φέρει εγκλήματα στον τηλεοπτικό αέρα, αν δεν είχαν τελεσιδικήσει οι υποθέσεις. Αυτή, παρεμπιπτόντως ήταν η συμφωνία του με τον αείμνηστο ποινικολόγο Αλέξη Κούγια. Ο τελευταίος, για όσους δεν το γνωρίζουν, συνεργαζόταν με τον Πάνο Κοκκινόπουλο. Εδινε στον σκηνοθέτη το υλικό των δικογραφιών που αφορούσαν εντολείς του, όμως μόνο όταν είχε τελεσιδικήσει μια υπόθεση.

Κατά τα λοιπά, δεν είναι μόνο ο Κοκκινόπουλος που θέλει να φέρει τη Ρούλα στις οθόνες μας. Σχετικό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από έναν Αμερικανό κι έναν Καναδό παραγωγό, όπως είναι σε θέση η στήλη μας να γνωρίζει.
