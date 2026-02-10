Ρουμανία: Με αίμα βάφτηκε ξανά ο δρόμος του θανάτου

Με αίμα βάφτηκε για ακόμη μία φορά ο DN6, ο δρόμος στη Ρουμανία όπου έχασαν τη ζωή τους οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν οδικώς από τη Θεσσαλονίκη για να πάνε στη Γαλλία.

Όπως μεταδίδουν ρουμανικά ΜΜΕ, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής σημειώθηκε νέο δυστύχημα έξω από την κοινότητα Ντομασνέα, στο δυτικό τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία άτομα και να τραυματιστεί ακόμη ένα.

Ειδικότερα, ανασύρθηκαν νεκροί από το μίνι βαν ο 58χρονος οδηγός του και δύο παιδιά ηλικίας 16 και 13 ετών, ενώ ο οδηγός του φορτηγού που ενεπλάκη στο τροχαίο, έλαβε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από πλήρωμα της Νομαρχιακής Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Έντεκα νεκροί στον «δρόμο του θανάτου» DN6, μέσα σε λίγες μέρες

Πρόκειται για το τρίτο δυστύχημα που έχει σημειωθεί στον DN6 το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τους νεκρούς να ανέρχονται σε 11.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ του δυστυχήματος με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ και αυτού που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή με ακόμη τρεις απώλειες υπήρξε ακόμη ένα, στο οποίο σκοτώθηκε ένας 68χρονος από τη Βουλγαρία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



