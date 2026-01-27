Ρουμανία – ΥΠΕΞ για νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει στο σημείο της τραγωδίας»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, στο σημείο της τραγωδίας σπεύδει προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι.

Ρουμανία - ΥΠΕΞ για νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει στο σημείο της τραγωδίας»
27 Ιαν. 2026 16:39
Pelop News

Ανακοίνωσε για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με θύματα επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για τη Γαλλία, εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών το απόγευμα της Τρίτης (27.1.26).

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ταξίδευαν με μικρό βαν από την Κατερίνη, έκαναν στάση στη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη Λιόν της Γαλλίας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους για την 8η αγωνιστική του Europa League την Πέμπτη (29.1.26). Το βανάκι που τους μετέφερε συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό και η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, στο σημείο της τραγωδίας σπεύδει προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι.

«Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει αμέσως στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:21 Τραγωδία στη Ρουμανία: Το μοιραίο λάθος, τί πραγματικά συνέβη στο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ; ΒΙΝΤΕΟ
17:15 Νίκη Προαστείου: Καταγγελία για τη διαιτησία και τη συμπεριφορά της Αντωνίου
17:12 Μητσοτάκης: Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το δυστύχημα με τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
17:03 Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν 27χρονος και 31χρονος για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών
16:56 Νέα Αριστερά: Τι λένε για το μέλλον του κόμματος η Σία Αναγνωστοπούλου και ο Κώστας Σπαρτινός
16:47 Πήραν την περιουσία 90χρονου ΑμεΑ και τώρα αντιμετωπίζει εισπρακτικές εταιρείες
16:39 Ρουμανία – ΥΠΕΞ για νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει στο σημείο της τραγωδίας»
16:31 Πάτρα: Σύσκεψη για το Καρναβάλι στο Δημαρχείο – Τι συζητήθηκε
16:19 Πάτρα – Κατεδαφίστηκε το παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΕ: «Η ασφάλεια ήταν ο βασικός λόγος»
16:14 Ένωση Βενζινοπωλών Αχαΐας: «Εταιρείες εμπορίας καυσίμων εφοδιάζουν συστηματικά ιδιωτικές εγκαταστάσεις χωρίς άδεια»
16:12 Στον «αέρα» έμαθε ο Γ. Βρούτσης για την τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ
16:10 Τουρκία: Στήνει τείχος με το Ιράν για ενδεχόμενη κατάρρευση του καθεστώτος στην Τεχεράνη
16:01 Ακυρώθηκε η επίσκεψη Βρούτση σε Πάτρα και Ναύπακτο λόγω του τροχαίου με οπαδούς του ΠΑΟΚ
15:48 Ο Ν. Φαρμάκης στο Μαξίμου: «Ή τώρα ή ποτέ για την εκρίζωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων»
15:39 Πάτρα: Κηδεύτηκε η 17χρονη Αγγελική Δρίβα που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Παραλία Πατρών
15:35 Τραγωδία στη Ρουμανία: Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ σε τροχαίο καθ’ οδόν προς Γαλλία
15:26 Γιώργος Καράβας: Ντρέπομαι όταν μου λένε ότι είμαι ωραίος άντρας
15:08 Λαμία: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι Ρομά για κλοπή στο κέντρο
15:00 Πάτρα: «Βουλιάζουν» τα Λουτρά – Σε πλήρη εγκατάλειψη ένα μνημείο 96 ετών, η «Π» κατέγραψε εικόνες από τις ρημαγμένες αίθουσες
14:57 Βουλή: Κατά της άρσης ασυλίας Κουτσούμπα εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας – Άρση ασυλίας για Μάντζο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ