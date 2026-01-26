Ρούτε: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ»

Σημείωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα ήθελε να δει μια ευρωπαϊκή αμυντική δύναμη αποκομμένη από το ΝΑΤΟ

26 Ιαν. 2026 22:20
Ιδιαίτερα σκληρά λόγια για την αμυντική ικανότητα της Ευρώπης χρησιμοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατά την ομιλία του ενώπιον των Επιτροπών Ασφάλειας, Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Όποιος πιστεύει πως η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ, απλώς ονειρεύεται», τόνισε, σημειώνοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα ήθελε να δει μια ευρωπαϊκή αμυντική δύναμη αποκομμένη από το ΝΑΤΟ. Ο ίδιος υπογράμμισε τη ζωτική σημασία της συμμαχίας για την ασφάλεια όλων των μελών, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται το ΝΑΤΟ, όπως ακριβώς και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι.

Ο Ρούτε επισήμανε ότι, σε περίπτωση που η Ευρώπη προσπαθούσε να αναλάβει πλήρως την άμυνά της χωρίς τις ΗΠΑ, οι αμυντικές δαπάνες θα έπρεπε να φτάσουν έως και το 10% του ΑΕΠ των κρατών-μελών. Παράλληλα, χαρακτήρισε κρίσιμο το πακέτο δανείων 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία, καλώντας την ΕΕ να δείξει ευελιξία στη χρήση των κεφαλαίων ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες της χώρας.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ τόνισε ότι η στρατιωτική υποστήριξη συνεχίζεται μέσω διεθνών πρωτοβουλιών όπως η PURL, ενώ αναφέρθηκε στον «συνασπισμό των προθύμων», με ηγεσία Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας, για εγγυήσεις ασφαλείας και παρουσία δυνάμεων σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Τέλος, ο Ρούτε περιέγραψε τη δραματική ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία, όπου εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και νερό, βιώνοντας «τον πιο σκληρό χειμώνα των τελευταίων δέκα ετών», ενώ η χώρα πλησιάζει την τέταρτη επέτειο από την έναρξη του πολέμου.

