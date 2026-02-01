Σ. Πατσαούρα: «Τα παιδιά με τον χορό μαθαίνουν το σώμα τους»

Της Ελένης Βασιλοπούλου

Η Σάντυ είναι ένα νέο κορίτσι με ταλέντο, εκφραστική δύναμη και φωτεινή ψυχή! Επάνω στη σκηνή μεταμορφώνεται και μέσω του χορού και της πρόζας κάνει τις πιο ηχηρές δηλώσεις για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

Η Σάντυ Πατσαούρα είναι χορεύτρια, χορογράφος και performer με έδρα την Πάτρα. Εχει σπουδάσει Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού και δραστηριοποιείται ενεργά στον χώρο των παραστατικών τεχνών, συμμετέχοντας σε θεατρικές και χορευτικές παραγωγές ως χορεύτρια, ηθοποιός και δημιουργός κίνησης.

Εχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες και καλλιτεχνικές ομάδες σε παραστάσεις θεάτρου και χορού, καθώς και σε παραγωγές σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, αναλαμβάνοντας ρόλους χορεύτριας και χορογράφου. Η καλλιτεχνική της πρακτική εστιάζει στη σωματική αφήγηση, την κινησιολογία και τη σύνδεση της κίνησης με τον λόγο και τη δραματουργία, ενώ συχνά πραγματεύεται κοινωνικά και ανθρώπινα ζητήματα.

Παράλληλα, ασχολείται με τη διδασκαλία χορού σε εκπαιδευτικά και συμπεριληπτικά πλαίσια, έχοντας εμπειρία στη δουλειά με παιδιά και άτομα με αναπηρία, όπου ο χορός λειτουργεί ως εργαλείο έκφρασης, επικοινωνίας και ενδυνάμωσης.

Είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας performance clarity, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της σύγχρονης performance, διερευνώντας κοινωνικά ζητήματα μέσα από το σώμα και τη συλλογική καλλιτεχνική δράση.

Ως χορογράφος και δασκάλα χορού, θα μιλήσουμε για τα οφέλη του χορού στα παιδιά, αλλά και τη νέα θεατρική πρόταση, εκεί όπου η ίδια χορογραφεί και παίζει.

-Τι προσφέρει ο χoρός στα παιδιά;

Ο χορός αποτελεί για τα παιδιά κάτι πολύ περισσότερο από μια μορφή άσκησης. Μέσα από την κίνηση καλλιεργούνται η πειθαρχία, η συγκέντρωση και η συνεργασία, ενώ παράλληλα ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η ελεύθερη έκφραση. Μέσω της τέχνης του χορού τα παιδιά μαθαίνουν να γνωρίζουν και να αποδέχονται το σώμα τους, εκφράζοντας τα συναισθήματά τους με δημιουργικό τρόπο.

-Ολο και περισσότεροι επαγγελματίες ασχολούνται με τον σύγχρονο χορό. Γιατί συμβαίνει αυτό; Εχασε την αίγλη της η κλασική παιδεία στον χορό;

Ο σύγχρονος χορός δίνει χώρο στην προσωπική έκφραση και στον πειραματισμό, δημιουργεί μια σύνδεση στην κίνηση και στα συναισθήματα. Αυτό είναι πολύ ελκυστικό στους καλλιτέχνες Ωστόσο, η κλασική παιδεία δεν έχει χάσει την αξία ή την αίγλη της· αντίθετα, αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία «χτίζονται» πολλές σύγχρονες προσεγγίσεις. Οι δύο κόσμοι δεν είναι αντίθετοι, αλλά συμπληρωματικοί.

-Στην Πάτρα, τι επίπεδο επαγγελματιών χορογράφων και χορευτών έχουμε;

Στην Πάτρα έχουμε πολύ αξιόλογους χορευτές και χορογράφους. Παρά τις δυσκολίες της περιφέρειας, υπάρχει πάθος και δημιουργικότητα, στοιχεία που ανεβάζουν συνεχώς το επίπεδο της τοπικής χορευτικής σκηνής.

-Τι σημαίνει για εσένα ο χορός;

Ο χορός για μένα είναι ελευθερία. Είναι ο τρόπος να εκφράσω τις σκέψεις μου και τα συναισθήματά μου χωρίς να μιλήσω .Ο χορός με πήρε από το χέρι από παιδί και μέχρι και σήμερα είναι δίπλα μου σε όλες τις δύσκολες, αλλά και όμορφες στιγμές της ζωής μου.

-Η συμμετοχή σου σε θεατρικές παραστάσεις ως χορογράφος, τι συναισθήματα σου γεννά;

Η δουλειά μου σε θεατρικές παραστάσεις ως χορογράφος είναι μια εμπειρία που με γεμίζει δημιουργικά. Η συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες και η σύνδεση της κίνησης με τον λόγο και τη σκηνική δράση αποτελούν για μένα μια ιδιαίτερα εμπνευσμένη διαδικασία, που κάθε φορά με εξελίσσει τόσο καλλιτεχνικά όσο και προσωπικά.

-Πληροφορίες για το έργο:

Η παράσταση «Ουρανός Κλειδωμένος» θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης» στην Πάτρα (Μαιζώνος 271-έναντι ΣΣ Αγίου Ανδρέα).

Στο έργο, τρεις γυναίκες αφηγούνται τις αναμνήσεις μίας αιχμάλωτης πολέμου, μίας τραγικής συζύγου και μητέρας, η οποία παρουσιάζεται ως κεντρικό σύμβολο της απώλειας, της μνήμης και της ψυχικής αντοχής των πολιτών που υφίστανται τα βάρη του πολέμου χωρίς να πολεμούν. Είναι μία προσπάθεια, αυτά τα «βουβά» πρόσωπα να ακουστούν.

Θα δοθούν έξι παραστάσεις τα τριήμερα: 6-7-8 και 13-14-15 Φεβρουαρίου 2026.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Μαριλένα Τρακαλιάνη

Σενάριο: Βάλια Πλώτα

Παίζουν: Σάντυ Πατσαούρα, Βάλια Πλώτα, Μαριλένα Τρακαλιάνη

Χορογραφίες-Κινησιολογία: Σάντυ Πατσαούρα

Πρωτότυπη μουσική: Αυγουστίνος Κιζινόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη-φροντιστήριο: Χρύσα Δρίβα

Βίντεο-Φωτογραφία: Τεύκρος Σακελλαρόπουλος, Χρύσα Δρίβα

Αφίσα-προγράμματα: Ανδρέας Παπαεμμανουήλ- Χρύσα Δρίβα

Κονσόλα-ήχος-φωτισμοί: Ανδρέας Παπαεμμανουήλ

Παραγωγή-Επικοινωνία: Cdriva ProdActions

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



