Σαλαμίνα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι των Παλουκιών

Δυστυχώς χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε, σύμφωνα με το Λιμενικό, οδηγός αυτοκινήτου που το απόγευμα της Παρασκευής κατέληξε στη θάλασσα στο λιμάνι των Παλουκίων στη Σαλαμίνα, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τον οδηγό ανέσυρε ιδιώτης δύτης, ενώ στο όχημα δεν υπήρχε άλλος επιβάτης. Αναμένεται να γίνει η επιχείρηση ανέλκυσης του οχήματος.

Σύμφωνα με το salamina-press.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύτες του Λιμενικού Σώματος, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής (ένα όχημα με δύο πυροσβέστες), αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τα οποία συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης.

Αρχικά έγινε λόγος για 65χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε προμηθευτεί κανονικά εισιτήριο για επιβίβαση στο φέρι, ωστόσο για άγνωστους λόγους το όχημα κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται.

