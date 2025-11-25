Σαλαμίνα: «Σκηνοθέτησε» ληστεία και δολοφόνησε την 75χρονη πεθερά της – Πώς και γιατί η 46χρονη νύφη έστησε το έγκλημα

Η δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα, που αρχικά είχε παρουσιαστεί ως αποτέλεσμα ληστείας, αποδείχθηκε ένα έγκλημα με δράστιδα την ίδια της τη νύφη. Η 46χρονη, εθισμένη στον τζόγο και πιεσμένη από την απώλεια χρημάτων, ομολόγησε ότι οργάνωσε σκηνικό διάρρηξης, εισέβαλε στο σπίτι της ηλικιωμένης και τη δολοφόνησε με πρωτοφανή αγριότητα.

Η γυναίκα είχε ήδη τεθεί υπό παρακολούθηση από τις αρχές, ενώ οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών κατέληξαν στη ταυτοποίησή της και την προσήγαγαν χθες στη ΓΑΔΑ, όπου λίγη ώρα αργότερα ομολόγησε την πράξη της.

Δολοφονία Σαλαμίνα: Προσήχθη η νύφη της ηλικιωμένης

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει από ένα χρηματικό ποσό: η ηλικιωμένη είχε δώσει στον έναν από τους γιους της 10.000 ευρώ για φύλαξη. Τα χρήματα όμως «εξαφανίστηκαν» και η οικογένεια προσπάθησε να τα επιστρέψει. Ο γιος κατάφερε να συγκεντρώσει 8.000 ευρώ και τα έδωσε πίσω στη μητέρα του, με την υπόσχεση ότι θα συμπληρώσει σύντομα και τα υπόλοιπα. Όταν βρέθηκαν ακόμη 1.100 ευρώ, η 46χρονη τα πήρε στα χέρια της —και τα έχασε στον τζόγο.

Φοβούμενη ότι ο σύζυγός της θα ανακάλυπτε την αλήθεια, αποφάσισε να «αναπληρώσει» τα χρήματα κλέβοντάς τα από την πεθερά της. Με πρόσβαση στο σύστημα καμερών, άλλαξε τις γωνίες λήψης ώστε να μη φανεί, φόρεσε γάντια και full face, πήρε μαζί της εργαλείο διάρρηξης και κατευθύνθηκε στο σπίτι της 75χρονης. Παραβίασε το παράθυρο, μπήκε στο εσωτερικό και άρχισε να απειλεί τη γυναίκα ζητώντας χρήματα και κοσμήματα.

Σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς, η ένταση κορυφώθηκε όταν πίστεψε ότι η ηλικιωμένη την αναγνώρισε. Τότε άρχισε να τη χτυπά στο κεφάλι με μανία, χρησιμοποιώντας ακόμη και ένα μπουκάλι, ενώ στη συνέχεια πήρε μαχαίρι από το σπίτι και τη μαχαίρωσε θανάσιμα. Όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, η 75χρονη έφερε βαριές κακώσεις στο κεφάλι, στον τράχηλο και στον θώρακα από θλων και νύσσον όργανο.

Μετά τη δολοφονία, η δράστιδα επέστρεψε στο σπίτι της, έπλυνε και πέταξε τα ρούχα της, νομίζοντας ότι είχε σβήσει κάθε ίχνος. Ωστόσο, τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής οδήγησαν σταδιακά στον εντοπισμό της. Αρχικές έρευνες έγιναν προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά οι καταθέσεις και η τεχνική ανάλυση των δεδομένων οδήγησαν τελικά στην 46χρονη, η οποία λύγισε και παραδέχτηκε τις πράξεις της.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι η γυναίκα κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας. Η δικογραφία έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η κοινότητα της Σαλαμίνας παραμένει συγκλονισμένη, όχι μόνο από τη σκληρότητα του εγκλήματος, αλλά και από το γεγονός ότι πίσω από αυτό κρυβόταν ένα μέλος της ίδιας της οικογένειας του θύματος.

