Σάλος στη Ρώμη: Αγγελάκι σε εκκλησία «μεταμορφώθηκε» σε Μελόνι μετά από συντήρηση

Έντονες αντιδράσεις και πολιτικά σχόλια έχει προκαλέσει στην Ιταλία η αποκάλυψη ότι μορφή αγγέλου σε τοιχογραφία ιστορικής εκκλησίας της Ρώμης φέρει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στην πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Το περιστατικό ήρθε στο φως μετά από εργασίες συντήρησης και ήδη βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών.

Τζόρτζια Μελόνι
31 Ιαν. 2026 16:00
Pelop News

Ως άγγελος φαίνεται να «εμφανίστηκε» η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, σε τοιχογραφία εκκλησίας της Ρώμης, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της La Repubblica. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς το πρόσωπο ενός αγγέλου, μετά από πρόσφατες εργασίες συντήρησης, παρουσιάζει εντυπωσιακή ομοιότητα με εκείνο της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Η τοιχογραφία βρίσκεται στην εκκλησία του Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα, έναν από τους πιο γνωστούς ναούς της ιταλικής πρωτεύουσας. Όπως αναφέρουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το αγγελάκι που παλαιότερα είχε ουδέτερα χαρακτηριστικά, μετά τη συντήρηση απέκτησε μορφή που θυμίζει έντονα τη Μελόνι.

Ο ιερέας της εκκλησίας επιβεβαίωσε ότι «πράγματι υπάρχει μια ομοιότητα», διευκρινίζοντας ωστόσο πως οποιοσδήποτε έλεγχος για το αν η παρέμβαση ήταν επιτρεπτή ανήκει στην αρμοδιότητα της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, οι εργασίες δεν φέρεται να έγιναν από επαγγελματία συντηρητή, αλλά από καθολικό νεωκόρο, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνεργαστεί σε ιδιωτικά έργα που συνδέονταν με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Μέχρι στιγμής, η Τζόρτζια Μελόνι δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα. Αντίθετα, η κεντροαριστερή αντιπολίτευση και ειδικότερα το Δημοκρατικό Κόμμα χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο», ζητώντας την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορίας Αρχαιοτήτων της Ρώμης.

Η υπόθεση έχει ανοίξει συζήτηση στην Ιταλία τόσο για τα όρια της συντήρησης ιστορικών έργων τέχνης όσο και για τον συμβολισμό της παρουσίας πολιτικών προσώπων σε θρησκευτικές απεικονίσεις, με τις αρμόδιες αρχές να καλούνται πλέον να δώσουν επίσημες απαντήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:36 Συναγερμός με εξαφάνιση 12χρονου στη Νέα Ιωνία
17:24 Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν πάνω από 100.000 λαθραία τσιγάρα και πάνω από 11 κιλά καπνού
17:12 Βιολάντα ΑΕ : «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»
17:00 Συστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και πρόβλεψη για κακοκαιρία αύριο Κυριακή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες
16:48 Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα και κατεργασμένη κάνναβη
16:36 Τραγωδία στη Ρουμανία: Σε κλίμα οδύνης σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία οι κηδείες των 5 παλικαριών του ΠΑΟΚ
16:24 Η Ελλάδα το έκανε εύκολο, στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, 15-10 την Ιταλία
16:12 Αυτός είναι ο παίκτης που άφησε την τελευταία του πνοή στο παρκέ! Βαρύ πένθος στο Ελληνικό μπάσκετ
16:00 Σάλος στη Ρώμη: Αγγελάκι σε εκκλησία «μεταμορφώθηκε» σε Μελόνι μετά από συντήρηση
15:48 Στο «κόκκινο» ο καιρός: Επικίνδυνος όγκος βροχής και έντονα φαινόμενα από τα μεσάνυχτα ΧΑΡΤΕΣ
15:36 Συγκροτήθηκε η Οργανωτική Επιτροπή του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας
15:24 Στο Πολύεδρο η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Φώτη Βλαστού «Άκρα»
15:12 Απόκριες στα Καλάβρυτα με 17 εκδηλώσεις σε τέσσερις περιοχές: Παρελάσεις, έθιμα και ξεφάντωμα έως την Καθαρά Δευτέρα
15:00 Παρουσίαση βιβλίου στο Πολύεδρο: «Αυτή, το Άτομο Μηδέν» της Γεωργίας Βεληβασάκη
14:56 Διπλές εκρήξεις στο νότιο Ιράν: Ζημιές στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και νεκρή τετραμελής οικογένεια στην Αχβάζ
14:48 Ναρκωτικά μέσα στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Εξάρθρωση κυκλώματος με τέσσερις συλλήψεις και… κιλά κάνναβης
14:36 Δήμας για το κυκλοφοριακό της Αττικής: Flyover στον Κηφισό, έργα-κόμβοι και σκέψεις για έξοδο επιχειρήσεων από την Αθήνα
14:24 Γραμμές Τέχνης – «Ουρανός Κλειδωμένος»: Η Ανδρομάχη μιλά για όλους τους αμάχους του πολέμου στη σκηνή της Πάτρας
14:21 Μεθυσμένος μπασκετμπολίστας της Α2 μπήκε με ΙΧ στις γραμμές του τρένου στο κέντρο της Αθήνας
14:13 Βλάβη στη γραμμή «100» για περίπου 20 λεπτά – Η ΕΛΑΣ απαντά σε σενάρια «μπλακ άουτ»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ