Σάλος στη Ρώμη: Αγγελάκι σε εκκλησία «μεταμορφώθηκε» σε Μελόνι μετά από συντήρηση

Ως άγγελος φαίνεται να «εμφανίστηκε» η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, σε τοιχογραφία εκκλησίας της Ρώμης, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της La Repubblica. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς το πρόσωπο ενός αγγέλου, μετά από πρόσφατες εργασίες συντήρησης, παρουσιάζει εντυπωσιακή ομοιότητα με εκείνο της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Η τοιχογραφία βρίσκεται στην εκκλησία του Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα, έναν από τους πιο γνωστούς ναούς της ιταλικής πρωτεύουσας. Όπως αναφέρουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το αγγελάκι που παλαιότερα είχε ουδέτερα χαρακτηριστικά, μετά τη συντήρηση απέκτησε μορφή που θυμίζει έντονα τη Μελόνι.

Ο ιερέας της εκκλησίας επιβεβαίωσε ότι «πράγματι υπάρχει μια ομοιότητα», διευκρινίζοντας ωστόσο πως οποιοσδήποτε έλεγχος για το αν η παρέμβαση ήταν επιτρεπτή ανήκει στην αρμοδιότητα της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, οι εργασίες δεν φέρεται να έγιναν από επαγγελματία συντηρητή, αλλά από καθολικό νεωκόρο, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνεργαστεί σε ιδιωτικά έργα που συνδέονταν με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Μέχρι στιγμής, η Τζόρτζια Μελόνι δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα. Αντίθετα, η κεντροαριστερή αντιπολίτευση και ειδικότερα το Δημοκρατικό Κόμμα χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο», ζητώντας την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορίας Αρχαιοτήτων της Ρώμης.

Η υπόθεση έχει ανοίξει συζήτηση στην Ιταλία τόσο για τα όρια της συντήρησης ιστορικών έργων τέχνης όσο και για τον συμβολισμό της παρουσίας πολιτικών προσώπων σε θρησκευτικές απεικονίσεις, με τις αρμόδιες αρχές να καλούνται πλέον να δώσουν επίσημες απαντήσεις.

Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina uno degli angeli scolpiti accanto al busto di Umberto II di Savoia è stato recentemente ritoccato nel volto e ora appare con tratti che ricordano quelli di Giorgia Meloni. L’intervento — firmato da un volontario identificato come… pic.twitter.com/kmI2vqaOYJ — Ultimora.net (@ultimoranet) January 31, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



