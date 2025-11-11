Σάλος στη Βρετανία: «Ποιος ανίδεος που αποκαλεί την Πριγκίπισσα της Ουαλίας “Κέιτ Μίντλετον” στο BBC News;»

11 Νοέ. 2025 20:31

11 Νοέ. 2025 20:31
Αφού προηγήθηκε η μονταρισμένη ομιλία του Τραμπ που οδήγησε σε δύο παραιτήσεις αλλά και βαθιά κρίση στο BBC, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας υπέπεσε σε νέα γκάφα με πρωταγωνίστρια – αυτή τη φορά – την Κέιτ Μίντλετον και μάλιστα σε απευθείας μετάδοση.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλεον έδωσε το «παρών» το πρωί της Τρίτης (11.11.2025) στην επίσημη τελετή μνήμης για την Ημέρα Ανακωχής, επέτειο που σηματοδοτεί το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, την οποία μετέδιδε live το BBC, ανάμεσα στα μεγάλα ΜΜΕ.

Τη στιγμή που η Κέιτ Μίντλετον κατέθετε στεφάνι, η δημοσιογράφος που κάλυπτε το γεγονός αναφέρθηκε σε εκείνη με το πολιτικό της όνομα κάτι που εξόργισε μερίδα των τηλεθεατών. Την αποκάλεσε δηλαδή Κέιτ Μίντλετον κι όχι πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η 43χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε φορώντας ένα επιβλητικό, ολόμαυρο σύνολο. Συμμετείχε στην τελετή μαζί με βετεράνους, οικογένειες στρατιωτικών και ανώτερους αξιωματούχους, αποτίοντας φόρο τιμής στους πεσόντες.

Σάλος στα social
Οι θαυμαστές της που παρακολουθούσαν από το σπίτι αντέδρασαν έντονα στα social media, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «ασεβές». Μάλιστα όπως τόνισαν, το γεγονός δεν έγινε μια φορά αλλά επανειλημμένως κάτι που απαγορεύεται αφού από τη στιγμή που εισήλθε στη βασιλική της οικογένεια φέρει μόνο τον βασιλικό της τίτλο.

Μάλιστα από τα Ανάκτορα έχει ξεκαθαριστεί ότι ούτε το «Κέιτ» δεν είναι αποδεκτό αφού φέρει πλέον το βαφτιστικό της όνομα, δηλαδή Κάθριν.

Πολλοί τηλεθεατές επισήμαναν ότι, περισσότερο από δέκα χρόνια μετά τον γάμο της και δύο χρόνια αφότου απέκτησε τον τίτλο της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, το BBC «θα έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα».

Κάποιοι τηλεθεατές μάλιστα υποστήριξαν ότι η χρήση του πατρικού της ονόματος υποβάθμιζε τη στιγμή και έδειχνε έλλειψη σεβασμού, ιδίως δεδομένης της σοβαρότητας της τελετής.

«Ποιος ανίδεος που αποκαλεί την Πριγκίπισσα της Ουαλίας “Κέιτ Μίντλετον” στο BBC News;» αναρωτήθηκε ένας χρήστης του X.

«Κέιτ Μίντλετον; Πόσο ασεβές! Αυτή η δημοσιογράφος συνεχίζει να την αποκαλεί έτσι. Απαράδεκτο!» έγραψε ένας άλλος.

Κι ένας τρίτος πρόσθεσε: «Μπορεί κάποιος να ενημερώσει τη ρεπόρτερ σας ότι δεν πρέπει να αποκαλεί την Πριγκίπισσα της Ουαλίας “Κέιτ Μίντλετον;”».

