Σάμος: Απεγκλωβίστηκαν 28 μετανάστες – Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενα άτομα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των λιμενικών αρχών στη βόρεια Σάμο, μετά τον εντοπισμό 28 μεταναστών στην παραλιακή περιοχή Πεταλιοί. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται τόσο στη θαλάσσια όσο και στη χερσαία ζώνη, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν αγνοούμενων ατόμων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν στην παραλία, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων δυνάμεων. Υπό τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στις έρευνες συμμετέχουν ένα περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης (ΠΑΘ), στελέχη του Λιμενικού από ξηράς, καθώς και σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ).

Οι έρευνες συνεχίζονται για την εξακρίβωση του ενδεχόμενου ύπαρξης και άλλων μεταναστών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, με τις καιρικές συνθήκες να χαρακτηρίζονται από ανέμους έντασης έως 5 μποφόρ.

