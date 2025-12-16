Σάμος: Απεγκλωβίστηκαν 28 μετανάστες – Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενα άτομα

Σε εξέλιξη οι έρευνες στη βόρεια Σάμο μετά τον εντοπισμό 28 μεταναστών στην παραλία Πεταλιοί. Επιχειρήσεις από Λιμενικό και ΕΟΔ.

Σάμος: Απεγκλωβίστηκαν 28 μετανάστες – Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενα άτομα
16 Δεκ. 2025 10:42
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των λιμενικών αρχών στη βόρεια Σάμο, μετά τον εντοπισμό 28 μεταναστών στην παραλιακή περιοχή Πεταλιοί. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται τόσο στη θαλάσσια όσο και στη χερσαία ζώνη, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν αγνοούμενων ατόμων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν στην παραλία, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων δυνάμεων. Υπό τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στις έρευνες συμμετέχουν ένα περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης (ΠΑΘ), στελέχη του Λιμενικού από ξηράς, καθώς και σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ).

Οι έρευνες συνεχίζονται για την εξακρίβωση του ενδεχόμενου ύπαρξης και άλλων μεταναστών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, με τις καιρικές συνθήκες να χαρακτηρίζονται από ανέμους έντασης έως 5 μποφόρ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:17 Δυτική Ελλάδα: Εντατικοί έλεγχοι για το κράνος – 20 παραβάσεις σε μία εβδομάδα
11:16 ΕΕ: Σχέδιο της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης
11:14 Η Μοσάντ ζητά ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε όλες τις εβραϊκές γιορτές
11:12 Εκτός ελέγχου η κατάσταση σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας: Ομάδες νεαρών βάζουν φωτιές και προκαλούν καταστροφές ΒΙΝΤΕΟ
11:07 Η ΝΕΠ ανακοίνωσε τη Γιαπωνέζα Φούκα Νισιγιάμα
11:00 Σοκ στην Πάτρα από το θάνατο του Νίκου Παπακώστα: Φινάλε δίχως encore
10:58 Καρυστιανού: Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με προηγούμενα πολιτικά κόμματα
10:58 Φωτεινή Τσαλίκογλου: «Η σιωπή – προφύλαξη είναι μια μεγάλη αυταπάτη»
10:56 Μακελειό στο Σιδνεϋ: Ξύπνησε από το κώμα και ανακρίνεται ο 24χρονος δράστης
10:53 Τσιάρας: «Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε για την επίλυση του θέματος»
10:51 Ο Ηλείος βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης για τη σύλληψη του 16χρονου γιου του μετά από καταδίωξη
10:48 Που θα δείτε τις μάχες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα
10:42 Σάμος: Απεγκλωβίστηκαν 28 μετανάστες – Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενα άτομα
10:42 Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει πρόγραμμα για την στεγαστική κρίση
10:40 Χρηστίδης: Η ΑΑΔΕ δεν είναι η Αρχή που θα έπρεπε να έχει εντοπίσει τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»;
10:38 Ταχύτερη εκδίκαση ανακοπών για πλειστηριασμούς
10:35 Ο Ρουβίκωνας με πορεία στο σπίτι της Κεραμέως, η απάντηση της υπουργού ΦΩΤΟ
10:30 Τσίπρας: «Γι’ αυτό επέλεξα την Πάτρα πρώτο σταθμό της περιοδείας μου»
10:28 Δείτε ποια γνωστή παρουσιάστρια χώρισε λίγο πριν τον γάμο της
10:23 Ακύρωση τουρκολιβυκού μνημονίου: Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, πώς θα επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ