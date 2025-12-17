Santa Run Amaliadas 2025: Χριστουγεννιάτικος περίπατος και αγώνας 3 χιλιομέτρων

Μια γιορτή χαράς, συμμετοχής και προσφοράς ετοιμάζει ο Δήμος Ήλιδας, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους στο καθιερωμένο πλέον «Santa Run Amaliadas 2025», με περίπατο, αγώνα δρόμου και πλούσιες δράσεις στο κέντρο της πόλης.

Ο Δήμος Ήλιδας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη γιορτή χαράς, συμμετοχής και προσφοράς, στο καθιερωμένο πλέον «Santa Run Amaliadas 2025».

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, στις 16:00, δίνουμε ραντεβού στην Πλατεία Ανεμόμυλου, για να φορέσουμε όλοι τα σκουφάκια του Άη Βασίλη και να γεμίσουμε το κέντρο της Αμαλιάδας με χρώμα, χαμόγελα και γιορτινή διάθεση.

Το πρώτο σκέλος της διοργάνωσης περιλαμβάνει χριστουγεννιάτικο περίπατο για όλους, στις κεντρικές οδούς της πόλης (Πλατεία Ανεμόμυλου – Αρχαίας Ήλιδος – Καλαβρύτων – Ελευθερίου Βενιζέλου – Δαλιάνη), με κατάληξη την Πλατεία Αγίου Αθανασίου.

Φέτος, το «Santa Run» εμπλουτίζεται και με αγωνιστικό σκέλος 3 χιλιομέτρων, το οποίο θα ξεκινήσει στις 18:00, με δύο κατηγορίες: Ανδρών και Γυναικών. Η γραμματεία του αγώνα θα λειτουργεί στην Πλατεία Αγίου Αθανασίου για δηλώσεις συμμετοχής, ως εξής: Σάββατο 20/12, 16:00 – 18:00 και Κυριακή 21/12, 16:00 – 18:00.

Στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα των 3km θα παραλάβουν αριθμό συμμετοχής από τη γραμματεία. Παράλληλα, αναμνηστικό μετάλλιο θα δοθεί σε όλους όσοι λάβουν μέρος στη διοργάνωση.

Σκουφάκια Άη Βασίλη για μικρούς και μεγάλους, σφυρίχτρες, γλυκά, καραμέλες, αναψυκτικά και ζεστά ροφήματα θα προσφερθούν δωρεάν, χάρη στη στήριξη και την εθελοντική προσφορά των συλλόγων του Δήμου Ήλιδας.

Τη γιορτινή ατμόσφαιρα θα πλαισιώσουν μοντέρνοι χοροί από τη σχολή χορού Andrianis Dream Studio και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Σιμόπουλου.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν ενεργά: ο Σύλλογος Γυναικών Σαβαλίων, ο Σύλλογος Γυναικών Χαβαρίου, ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Σιμόπουλου και το Σωματείο Καθαριστών – Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων Ηλείας.

Ο Δήμος Ήλιδας καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν σε μια ανοιχτή, χαρούμενη και συμβολική χριστουγεννιάτικη δράση, που προάγει την άθληση, τη συνεργασία και το πνεύμα των ημερών.

 

