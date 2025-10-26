Σαντορίνη: 17χρονη κατέρρευσε μετά από κατανάλωση αλκοόλ
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Σαντορίνης, όπου οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και διαπίστωσαν ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.
Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (26/10) στη Σαντορίνη, όταν μια 17χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο νοσοκομείο του νησιού, ύστερα από βραδινή έξοδο με φίλους της.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη φέρεται να είχε καταναλώσει τέσσερα ποτά σε γνωστό μπαρ, όπου είχε πάει για να γιορτάσει την ονομαστική της γιορτή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Σαντορίνης, όπου οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και διαπίστωσαν ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.
Η 17χρονη νοσηλεύτηκε για προληπτικούς λόγους και πλέον η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές του νησιού έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε η ανήλικη. Οι έρευνες εστιάζουν σε ποιο κατάστημα σερβιρίστηκε το αλκοόλ και ποιοι είναι υπεύθυνοι για τη διάθεσή του σε ανήλικο.
Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα αν δηλαδή η λιποθυμία της προκλήθηκε αποκλειστικά από την υπερβολική κατανάλωση ποτών ή αν ενδέχεται να έγινε χρήση κάποιας άλλης ουσίας.
Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν τον ιδιοκτήτη του μπαρ όπου φέρεται να διασκέδαζε η 17χρονη πριν χάσει τις αισθήσεις της.
