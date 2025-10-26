Σαντορίνη: 17χρονη κατέρρευσε μετά από κατανάλωση αλκοόλ

26 Οκτ. 2025 20:38
Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (26/10) στη Σαντορίνη, όταν μια 17χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο νοσοκομείο του νησιού, ύστερα από βραδινή έξοδο με φίλους της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη φέρεται να είχε καταναλώσει τέσσερα ποτά σε γνωστό μπαρ, όπου είχε πάει για να γιορτάσει την ονομαστική της γιορτή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Σαντορίνης, όπου οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και διαπίστωσαν ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Η 17χρονη νοσηλεύτηκε για προληπτικούς λόγους και πλέον η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές του νησιού έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε η ανήλικη. Οι έρευνες εστιάζουν σε ποιο κατάστημα σερβιρίστηκε το αλκοόλ και ποιοι είναι υπεύθυνοι για τη διάθεσή του σε ανήλικο.

Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα αν δηλαδή η λιποθυμία της προκλήθηκε αποκλειστικά από την υπερβολική κατανάλωση ποτών ή αν ενδέχεται να έγινε χρήση κάποιας άλλης ουσίας.

Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν τον ιδιοκτήτη του μπαρ όπου φέρεται να διασκέδαζε η 17χρονη πριν χάσει τις αισθήσεις της.
