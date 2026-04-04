Σαντορίνη: «Σχολική τάξη» που θα σειέται σαν αληθινός σεισμός στήνεται στην Έξω Γωνιά

Ένα ιδιαίτερα πρωτοποριακό έργο προχωρά στη Σαντορίνη, με στόχο να φέρει τα παιδιά αλλά και τους επισκέπτες πιο κοντά στην εμπειρία του σεισμού, όχι μέσα από θεωρία αλλά μέσα από βιωματική εκπαίδευση. Στο εσωτερικό ενός νεοκλασικού διατηρητέου κτιρίου στην Έξω Γωνιά θα εγκατασταθεί μια ειδική πλατφόρμα, πάνω στην οποία θα είναι στερεωμένα θρανία, καρέκλες, η έδρα του δασκάλου, ο πίνακας και βιβλιοθήκες, αναπαριστώντας ολόκληρη σχολική τάξη.

Η κατασκευή αυτή, γνωστή ως σεισμική τράπεζα, θα λειτουργεί ως προσομοιωτής ισχυρού σεισμού. Θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να νιώθουν τις δονήσεις όπως θα τις βίωναν μέσα σε μια αίθουσα, χωρίς όμως η κίνηση να μεταφέρεται στο ίδιο το κτίριο ή στον περιβάλλοντα χώρο. Με αυτόν τον τρόπο, παιδιά και επισκέπτες θα μπορούν να εξοικειωθούν με τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουν σε ένα πραγματικό σεισμικό γεγονός, μαθαίνοντας στην πράξη πώς να προστατεύονται, όπως για παράδειγμα να μπαίνουν κάτω από τα θρανία.

Ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης, Κώστας Παπαζάχος, περιγράφει το έργο ως ιδιαίτερα σημαντικό και τονίζει ότι υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Θήρας, έπειτα από σχετική πρόταση. Όπως εξηγεί, η σεισμική τράπεζα θα αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για το ηφαίστειο της Σαντορίνης, έργο που έχει ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Το κέντρο θα στεγαστεί στο ανακαινισμένο νεοκλασικό κοινοτικό κατάστημα της Έξω Γωνιάς, το οποίο έχει δωρηθεί στον δήμο και έχει ήδη αποκατασταθεί. Σύμφωνα με τον Δήμο Θήρας, το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 1.330.520 ευρώ και εντάσσεται στο πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027». Στον ίδιο χώρο θα φιλοξενούνται διαδραστικά και πραγματικά εκθέματα που θα αναδεικνύουν την ιστορία του ηφαιστείου της Σαντορίνης, από τη γένεσή του έως και τις πιο πρόσφατες εκρήξεις.

Ο Κώστας Παπαζάχος επιμένει ιδιαίτερα στην αξία της βιωματικής εμπειρίας για τα παιδιά. Όπως λέει, όταν κάποιος έχει ήδη έρθει σε επαφή με ένα φαινόμενο, το φοβάται λιγότερο και είναι καλύτερα προετοιμασμένος να αντιδράσει ψύχραιμα. Για να υπογραμμίσει τη σημασία αυτής της εξοικείωσης, φέρνει ως παράδειγμα τον σεισμό του 2017 στη Λέσβο, όταν, όπως αναφέρει, παιδιά που είχαν συμμετάσχει λίγο νωρίτερα σε αντίστοιχη εκπαιδευτική εμπειρία στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας μπόρεσαν να αντιδράσουν σωστά και να προστατευθούν. Η συγκεκριμένη αναφορά αποτυπώνει το πώς συνδέεται η εκπαίδευση με την πραγματική πολιτική προστασία.

Πέρα όμως από τον εκπαιδευτικό της ρόλο, η σεισμική τράπεζα αναμένεται να λειτουργήσει και ως πόλος ενδιαφέροντος για τη Σαντορίνη, εμπλουτίζοντας το αποτύπωμα του νησιού και πέρα από τον κλασικό τουρισμό. Ο ίδιος ο Παπαζάχος σημειώνει ότι τέτοιες εγκαταστάσεις αποτελούν συχνά σημεία έλξης για επισκέπτες, ενώ μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά τόσο την τουριστική περίοδο όσο και τους μήνες όπου ο χώρος θα εξυπηρετεί κυρίως σχολεία και μόνιμους κατοίκους.

Στη φιλοσοφία του έργου εντάσσεται και η λογική ότι οι νεότερες γενιές μπορούν να μεταφέρουν τη γνώση αυτή πίσω στις οικογένειές τους και στην ευρύτερη κοινωνία. Με άλλα λόγια, η εκπαίδευση των παιδιών για τον σεισμό δεν έχει μόνο ατομικό χαρακτήρα, αλλά μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά σε μια περιοχή με τόσο έντονο σεισμολογικό και ηφαιστειακό ενδιαφέρον όπως η Σαντορίνη.

Η δημιουργία της σεισμικής τράπεζας βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε προδιαγωνιστικό στάδιο. Θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες διαγωνισμού, επιλογής αναδόχου και κατασκευής, ενώ ο Κώστας Παπαζάχος εξηγεί ότι πρόκειται για σύνθετη εγκατάσταση που απαιτεί εξειδικευμένο ψηφιακό υλικό, ειδικές προδιαγραφές μεταφοράς και προσεκτική εγκατάσταση. Με βάση τον σημερινό σχεδιασμό, η ολοκλήρωση του έργου τοποθετείται μέσα στο 2027.

