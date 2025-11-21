Σαντορίνη: Συνελήφθη 48χρονος για κύκλωμα πειρατείας

Ο 48χρονος φέρεται να παρείχε παράνομο εξοπλισμό και συνδρομητικές υπηρεσίες IPTV, ζημιώνοντας εταιρείες συνδρομητικού περιεχομένου

Σαντορίνη: Συνελήφθη 48χρονος για κύκλωμα πειρατείας
21 Νοέ. 2025 10:02
Pelop News

Συνελήφθη στη Σαντορίνη ένας 48χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών, κατ’ εξακολούθηση. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 68 τελικών χρηστών για παράνομη χρήση συνδρομητικού περιεχομένου.

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από σχετική καταγγελία προς την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, η οποία διέταξε προανακριτικές και ειδικές ανακριτικές πράξεις για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος διέθετε προς πώληση παράνομο εξοπλισμό για θέαση συνδρομητικών καναλιών, ενώ είχε πρόσβαση σε πλατφόρμα «panel» διαχείρισης παράνομων συνδρομών και παρείχε τεχνική υποστήριξη στους χρήστες.

Οι παράνομες υπηρεσίες τιμολογούνταν με 50 ευρώ για 3 μήνες και 100 ευρώ για 6 μήνες, προκαλώντας ζημία σε εταιρείες συνδρομητικού περιεχομένου.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 48χρονου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν:

  • Συσκευή IPTV με δυνατότητα παράνομης θέασης συνδρομητικών καναλιών
  • Φορητός υπολογιστής και mini disk
  • Κινητό τηλέφωνο
  • Χρηματικό ποσό 4.820 ευρώ

Τα ψηφιακά πειστήρια θα εξεταστούν εργαστηριακά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία σε βάρος των τελικών χρηστών υποβλήθηκε αρμοδίως. Σύμφωνα με πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις προβλέπονται πλέον και για τους τελικούς χρήστες που χρησιμοποιούν παράνομο περιεχόμενο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:00 Πάτρα: Πού οφειλόταν το χθεσινό «μπλακ άουτ» στη μισή Πάτρα, τεχνικός της ΔΕΔΔΗΕ εξηγεί στην «Π» το είδος της βλάβης
10:59 Μεσολόγγι: Ανήλικοι εξωσχολικοί γρονθοκόπησαν 15χρονο εντός σχολείου
10:57 Φρανκενστάιν: Η συγγνώμη του Θεού από το δημιούργημά του
10:51 Σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις
10:48 Εβγαλε όπλο σε ιδιοκτήτρια περιπτέρου στη Ναύπακτο
10:43 Πάτρα: Η παιδική παράσταση «Το Κανόνι της Ειρήνης» στις 30/11
10:40 Οι Έλληνες ταξιδιώτες ανακτούν τον έλεγχο: Πώς η κορυφαία εταιρεία αποζημίωσης πτήσεων και αποσκευών, AirAdvisor, ενισχύει τους επιβάτες της Aegean
10:38 Προϋπολογισμός 2026: Αυξημένος δανεισμό και πρόωρη αποπληρωμή χρέους το 2026
10:30 Πάτρα-Στεγαστική κρίση: Κλειστό το 25% των κατοικιών, αναξιοποίητα 31.000 ακίνητα
10:28 Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Πάτρα
10:26 Θεσπρωτία: Τόνοι λάσπης καταστρέφουν καλλιέργειες ΦΩΤΟ
10:21 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην Ιόνια Οδό
10:15 Μύλος των Ξωτικών: Η μαγεία επιστρέφει, σήμερα η έναρξη
10:09 Οι πρώτες δηλώσεις Ματσούκα μετά τη σύλληψή της: Δεν εγκλημάτισα
10:02 Σαντορίνη: Συνελήφθη 48χρονος για κύκλωμα πειρατείας
10:00 Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: Λαϊκές αγορές, θα μιλήσει ο Εμπορικός Σύλλογος;
9:55 Βολές Τουρκίας στην Ελλάδα για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό
9:54 Προσλήψεις 95 ατόμων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
9:37 Η Κατάργηση του ΦΠΑ ως Μοχλός Πραγματικής Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτονομίας
9:37 SocialWork4All: Διαγωνισμός «Ζωγραφίζω – Αποστιγματίζω» για την προσβασιμότητα ΑμεΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ