Σαντορίνη: Συνελήφθη 48χρονος για κύκλωμα πειρατείας

Συνελήφθη στη Σαντορίνη ένας 48χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών, κατ’ εξακολούθηση. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 68 τελικών χρηστών για παράνομη χρήση συνδρομητικού περιεχομένου.

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από σχετική καταγγελία προς την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, η οποία διέταξε προανακριτικές και ειδικές ανακριτικές πράξεις για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος διέθετε προς πώληση παράνομο εξοπλισμό για θέαση συνδρομητικών καναλιών, ενώ είχε πρόσβαση σε πλατφόρμα «panel» διαχείρισης παράνομων συνδρομών και παρείχε τεχνική υποστήριξη στους χρήστες.

Οι παράνομες υπηρεσίες τιμολογούνταν με 50 ευρώ για 3 μήνες και 100 ευρώ για 6 μήνες, προκαλώντας ζημία σε εταιρείες συνδρομητικού περιεχομένου.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 48χρονου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν:

Συσκευή IPTV με δυνατότητα παράνομης θέασης συνδρομητικών καναλιών

Φορητός υπολογιστής και mini disk

Κινητό τηλέφωνο

Χρηματικό ποσό 4.820 ευρώ

Τα ψηφιακά πειστήρια θα εξεταστούν εργαστηριακά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία σε βάρος των τελικών χρηστών υποβλήθηκε αρμοδίως. Σύμφωνα με πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις προβλέπονται πλέον και για τους τελικούς χρήστες που χρησιμοποιούν παράνομο περιεχόμενο.

