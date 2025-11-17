Σαουδική Αραβία: Τουλάχιστον 45 νεκροί σε δυστύχημα με λεωφορείο Ινδών προσκυνητών, ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλος αριθμός των θυμάτων, που ήταν γυναίκες και παιδιά, καταγόταν από το Χαϊντεραμπάντ, στο κέντρο της Ινδίας

Σαουδική Αραβία: Τουλάχιστον 45 νεκροί σε δυστύχημα με λεωφορείο Ινδών προσκυνητών, ΒΙΝΤΕΟ
17 Νοέ. 2025 18:11
Pelop News

Δυστυχώς τουλάχιστον 45 άνθρωποι, σχεδόν όλοι Ινδοί προσκυνητές, σκοτώθηκαν τη Δευτέρα σε δυστύχημα με λεωφορείο κοντά στην ιερή πόλη Μεδίνα, ένα από τα πιο πολύνεκρα εδώ και χρόνια στη Σαουδική Αραβία.

Ρωσία: Ο πρώην πρωθυπουργός Μιχαήλ Κασιάνοφ συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των «τρομοκρατών»

Μεγάλος αριθμός των θυμάτων, που ήταν γυναίκες και παιδιά, καταγόταν από το Χαϊντεραμπάντ, στο κέντρο της Ινδίας.

Ινδοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι πάνω στο λεωφορείο βρίσκονταν 46 άνθρωποι και από αυτούς μόνο ένας επέζησε.

Ιδιαίτερα τραγική είναι η περίπτωση πολυμελούς οικογένειας προσκυνητών που ξεκληρίστηκε, καθώς 18 από τα μέλη της, εκ των οποίων εννέα παιδιά, είναι μεταξύ των θυμάτων.

Μέσα ενημέρωσης στην Ινδία αναφέρουν ότι το λεωφορείο συγκρούστηκε με βυτίο γύρω στις 01:30 της Δευτέρας και αμέσως ξέσπασε φωτιά. Τα περισσότερα από τα θύματα κοιμούνταν και για αυτό τον λόγο δεν κατάφεραν να βγουν από το λεωφορείο.

Οι σαουδαραβικές Αρχές, από την πλευρά τους, δεν έδωσαν απολογισμό ούτε εξέδωσαν ανακοίνωση για το δυστύχημα.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είχε δώσει συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, λέγοντας πως η πρεσβεία της Ινδίας συνεργάζεται με τις σαουδαραβικές Αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:07 Φοινικούντα: Τα νέα δεδομένα και ο κύκλος ερευνών της αστυνομίας με συμπληρωματικές καταθέσεις και δράσεις
21:47 Πιθανή η εμπλοκή του Ουμέροφ στο σκάνδαλο διαφθοράς 100 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία
21:42 Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή, ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
21:35 Τέτοιο ξύλο δεν ξαναέγινε! Σφοδρή συμπλοκή ποδοσφαιριστών στην Αργεντινή, ΒΙΝΤΕΟ
21:22 «Στο Τορίνο θα δώσει την μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή», η μητέρα του 18χρονου για τον μεγάλο αγώνα του Μάριου
21:11 Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα η πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Τα Τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: Περιμένοντας την «Ιθάκη» για τα ψώνια μου
20:55 Α’ Κατηγορία: Ανετη νίκη για τον Διαγόρα
20:45 Πολυτεχνείο: Πάνω από 15.000 διαδηλωτές, ειρηνικά ολοκληρώθηκε η πορεία
20:43 Ισόβια σε Βούλγαρο για την άγρια δολοφονία με τσάπα 85χρονου αγρότη στα Φάρσαλα
20:33 Η γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου με Αγγελο Μπασινά ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
20:27 Πάτρα: Ειρηνικά και χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η πορεία για το Πολυτεχνείο, ΦΩΤΟ
20:22 «Ήπιε ένα μπουκάλι ουίσκι σε 10 λεπτά», ο αδελφός υπαρχηγού κυκλώματος για τον Παντελίδη
20:12 Mόνο οι παίκτες δεν φταίνε στην Παναχαϊκή
20:00 «Στην κόρη μου λείπει τούφα μαλλιών. Η φίλη της αιμορραγούσε», αποκαλύψεις από τον πατέρα 13χρονης που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από ανήλικες
20:00 Αυτόν τον διεθνή Ιρανό πολίστα κλείνει η ΝΕΠ
19:51 Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες στον Ισημερινό σε τροχαίο με λεωφορείο
19:40 Δυστύχημα στον Νέο Κόσμο με νεκρό άνδρα, είχε χτυπήματα στο κεφάλι
19:31 Σουηδία: Ταυτοποιήθηκαν οι γυναίκες που παρασύρθηκαν και σκοτώθηκαν από λεωφορείο στη Στοκχόλμη
19:19 Βορίζια: Βίντεο «οδήγησε» στην αποφυλάκιση του 23χρονου για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ