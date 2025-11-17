Ρωσία: Ο πρώην πρωθυπουργός Μιχαήλ Κασιάνοφ συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των «τρομοκρατών»

Μετά την παραίτηση του, άρχισε να αντιπολιτεύεται το Κρεμλίνο. Το 2022 εγκατέλειψε τη χώρα και καταδίκασε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τον Νοέμβριο του 2023 ο Κασιάνοφ είχε χαρακτηριστεί «ξένος πράκτορας»

17 Νοέ. 2025 17:39
Στη Ρωσία η αρχή εποπτείας οικονομικών υποθέσεων, Rosfinmonitoring, συμπεριέλαβε τον πρώην πρωθυπουργό Μιχαήλ Κασιάνοφ και τον διακεκριμένο οικονομολόγο Σεργκέι Γκουρίεφ στον κατάλογο των «εξτρεμιστών και τρομοκρατών» που έχει καταρτίσει, στις τελευταίες του ενέργειες εναντίον διάσημων επικριτών του Κρεμλίνου που είναι εξόριστοι.

Η Rosfinmonitoring, συμπεριέλαβε τους δύο άνδρες σ΄έναν κατάλογο που περιλαμβάνει 19.131 άτομα και 823 οργανώσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο της.

Ο κατάλογος, ο οποίος επεκτάθηκε απότομα κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, συνιστά ένα δημόσιο μέσο για τις Aρχές που θέλουν να αναδεικνύουν άτομα και οντότητες που θεωρούν ότι εμπλέκονται σε ανατρεπτικές ενέργειες κατά του κράτους.

Η Rosfinmonitoring, η οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο του ξεπλύματος χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, έχει το δικαίωμα να παγώσει του τραπεζικούς λογαριασμούς όσων είναι στον κατάλογο.

Ο Κασιάνοφ διετέλεσε πρωθυπουργός τα πρώτα τέσσερα χρόνια της διακυβέρνησης του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και αποπέμφθηκε τον Φεβρουάριο του 2004, εβδομάδες πριν ο Πούτιν εκλεγεί για τη δεύτερη θητεία του.

Μετά την παραίτηση του, άρχισε να αντιπολιτεύεται το Κρεμλίνο. Το 2022 εγκατέλειψε τη χώρα και καταδίκασε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τον Νοέμβριο του 2023 ο Κασιάνοφ είχε χαρακτηριστεί «ξένος πράκτορας».

Ο Γκουρίεφ είναι πρώην επικεφαλής οικονομολόγος στην Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και νυν κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Λονδίνου (London Business School).

Σ’ ένα άρθρο του τον περασμένο μήνα, ενθάρρυνε τις δυτικές κυβερνήσεις να ενισχύσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, παρέχοντας προηγμένα όπλα στην Ουκρανία και να ενθαρρύνουν το «brain drain» από τη Ρωσία.

