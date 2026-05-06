Το Sarajevo Safari, μία από τις πιο σκοτεινές και αμφιλεγόμενες υποθέσεις που συνδέονται με την πολιορκία του Σαράγεβο, επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από νέο βιβλίο που περιλαμβάνει σοβαρές καταγγελίες για ξένους «τουρίστες σκοπευτές».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που παρουσιάζονται, εύποροι επισκέπτες από διάφορες χώρες φέρονται να ταξίδευαν στη Βοσνία κατά τη διάρκεια του πολέμου, προκειμένου να πυροβολούν αμάχους για διασκέδαση.

Sarajevo safari hunters 'competed to kill prettiest women' Domagoj Margetic claims in the book 'Pay and Shoot' that wealthy Europeans, including Britons, paid premiums to shoot at younger or pregnant women trapped in the Bosnian city in the 1990s

Οι καταγγελίες αφορούν την περίοδο 1992-1995, όταν το Σαράγεβο βρισκόταν υπό πολιορκία, σε μια σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 11.500 αμάχους.

The Milan Prosecutor is investigating the "Sarajevo Safari": foreigners who allegedly paid Bosnian Serb forces to access sniper positions and shoot civilians as trophy hunting.

Το βιβλίο που επαναφέρει την υπόθεση

Το βιβλίο «Pay and Shoot» του Κροάτη δημοσιογράφου Ντομάγκοϊ Μάργκετιτς επαναφέρει τους ισχυρισμούς για το αποκαλούμενο «ανθρώπινο σαφάρι».

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, το βιβλίο περιλαμβάνει έγγραφα που φέρεται να παραδόθηκαν στον συγγραφέα από Βόσνιο αξιωματικό πληροφοριών πριν από τη δολοφονία του το 1996.

Ο Νεντζάντ Ούγκλιεν φέρεται να είχε συγκεντρώσει στοιχεία για το λεγόμενο «σαφάρι», μεταξύ των οποίων και αρχεία που, σύμφωνα με το βιβλίο, έδειχναν ότι ξένοι πλήρωναν Σέρβους χειριστές για να στοχεύουν αμάχους.

Κατά τους ισχυρισμούς του βιβλίου, το ποσό για πυροβολισμούς εναντίον ανδρών και γυναικών μέσης ηλικίας έφτανε τα 80.000 μάρκα, δηλαδή σχεδόν 35.000 λίρες της εποχής.

Οι φρικιαστικοί ισχυρισμοί για «τιμές» στόχων

Το βιβλίο περιλαμβάνει ακόμη πιο αποτρόπαιες αναφορές για διαφορετικές «τιμές» ανάλογα με τον στόχο.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Μάργκετιτς, οι νεαρές γυναίκες είχαν υψηλότερη «τιμή», που έφτανε τα 95.000 μάρκα, ενώ οι έγκυες γυναίκες φέρονται να αποτελούσαν τους πιο ακριβούς στόχους, με ποσό που ανερχόταν στα 110.000 μάρκα.

Ο συγγραφέας δήλωσε ότι, σύμφωνα με όσα είχε καταγράψει ο Ούγκλιεν, οι ξένοι «ανταγωνίζονταν μεταξύ τους» για το ποιος θα πυροβολήσει τις πιο όμορφες γυναίκες.

Πρόκειται για ισχυρισμούς εξαιρετικά σοβαρούς, οι οποίοι παραμένουν αντικείμενο αμφισβήτησης και δεν έχουν επιβεβαιωθεί δικαστικά.

Οι αναφορές σε ξένους και μέλος βασιλικής οικογένειας

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Βόσνιος πράκτορας φέρεται να είχε συνομιλήσει με μέλη πολιτοφυλακών των Σερβοβόσνιων που υποδέχονταν τους ξένους σκοπευτές.

Κατά τους ισχυρισμούς αυτούς, ανάμεσα στους συμμετέχοντες φερόταν να βρίσκεται και μέλος ευρωπαϊκής βασιλικής οικογένειας.

«Έφτανε με ελικόπτερο, έμενε στη Βόγκοστσα κοντά στο Σαράγεβο και ήθελε να πυροβολεί παιδιά», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βιβλίο.

Ο Μάργκετιτς υποστηρίζει επίσης ότι η ιδέα για το «σαφάρι» δεν προήλθε από τη Σερβία, αλλά από την Κροατία, με εμπλοκή Κροάτη που είχε εργαστεί στο παρελθόν στις γιουγκοσλαβικές μυστικές υπηρεσίες.

Οι παλαιότερες αναφορές και το ντοκιμαντέρ

Οι καταγγελίες για το Sarajevo Safari δεν εμφανίζονται για πρώτη φορά.

Το 2022, ο Σλοβένος σκηνοθέτης Μίραν Ζουπάνιτς κυκλοφόρησε ντοκιμαντέρ με τον ίδιο τίτλο, στο οποίο παρουσιάζονταν μαρτυρίες ανθρώπων που υποστήριζαν ότι είχαν γνώση ή εικόνα τέτοιων δραστηριοτήτων.

Το ντοκιμαντέρ ανέφερε ότι Δυτικοί τουρίστες, μεταξύ των οποίων Βρετανοί, Γερμανοί, Ισπανοί και Ιταλοί, καθώς και ελεύθεροι σκοπευτές από τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, φέρονται να κατέβαλλαν ακόμη μεγαλύτερα ποσά για να πυροβολούν παιδιά.

Ένας από τους συμμετέχοντες στο ντοκιμαντέρ ήταν ανώνυμος Σλοβένος, ο οποίος δήλωσε ότι εργαζόταν ως αξιωματικός πληροφοριών για τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των πολέμων στα Βαλκάνια.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι επισκέφθηκε τη Βοσνία περίπου 35 φορές μεταξύ 1992 και 1994 και ότι παρακολούθησε επτά τέτοια «σαφάρι».

«Άνθρωποι από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα»

Ο ανώνυμος μάρτυρας περιέγραψε τους ξένους που φέρονται να συμμετείχαν ως ανθρώπους από τα «ανώτερα κοινωνικά στρώματα».

Όπως ανέφερε, «αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα δεν ήταν συνηθισμένοι άνθρωποι», αλλά πρόσωπα «σε υψηλές θέσεις» και «προστατευμένα», που αναζητούσαν άλλη μία ακραία συγκίνηση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν έμαθε ποτέ τα ακριβή ποσά που καταβάλλονταν, αλλά είπε ότι ήταν «τρομερά ακριβά» και ότι η τιμή ήταν υψηλότερη για ένα παιδί.

Σε άλλο σημείο, περιέγραψε ότι προσκλήθηκε σε ένα από τα «σαφάρι» και μεταφέρθηκε με στρατιωτικό SUV, αφού προηγουμένως του δόθηκαν αλεξίσφαιρο γιλέκο, κράνος και πράσινη στολή.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, η ομάδα οδηγήθηκε σε καμουφλαρισμένα δωμάτια, από όπου οι συμμετέχοντες, με τη βοήθεια παρατηρητών, πυροβολούσαν αμάχους από διαφορετικές θέσεις.

«Έμεινα σοκαρισμένος από το σαφάρι. Είναι η κορύφωση της διαστροφής. Τόσο βίαιες και απάνθρωπες δολοφονίες», ανέφερε.

Η κατάθεση του Τζον Τζόρνταν στη Χάγη

Η υπόθεση συνδέεται και με παλαιότερη κατάθεση του Τζον Τζόρνταν, πρώην πεζοναύτη των ΗΠΑ, ο οποίος το 2007 κατέθεσε στη Χάγη ενώπιον του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Ο Τζόρνταν είχε εργαστεί εθελοντικά ως πυροσβέστης του ΟΗΕ στο Σαράγεβο από το 1992 έως το 1995.

Κατά την κατάθεσή του, μίλησε για φρικαλεότητες που, όπως είπε, είχε δει στην πόλη, κάνοντας λόγο για αδιάκριτη στοχοποίηση άοπλων κατοίκων.

Ο ίδιος τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο στήθος ενώ ανταποκρινόταν σε πυρκαγιά στην πρώτη γραμμή της πόλης, βόρεια της Γκρμπάβιτσα, περιοχής που βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Σερβοβόσνιων.

«Στόχευαν το νεότερο μέλος της οικογένειας»

Στην κατάθεσή του, ο Τζόρνταν υποστήριξε ότι οι σκοπευτές φαινόταν να στοχεύουν σκόπιμα τα νεότερα μέλη μιας οικογένειας, ώστε να προκαλέσουν τον μεγαλύτερο δυνατό πόνο στους επιζώντες.

«Αν περπατούσαν μαζί ένας ενήλικας και ένα παιδί, πυροβολούσαν το παιδί. Αν περπατούσε μια οικογένεια, στόχευαν το νεότερο μέλος. Σε μια ομάδα κοριτσιών, φαινόταν πως πυροβολούσαν τις πιο όμορφες», είχε δηλώσει.

Ο πρώην πεζοναύτης προχώρησε και σε ακόμη μία σοβαρή καταγγελία, η οποία δεν έχει αποδειχθεί δικαστικά.

Υποστήριξε ότι το Σαράγεβο ήταν γεμάτο από «τουρίστες σκοπευτές», εξοπλισμένους με κυνηγετικά όπλα, οι οποίοι φέρονται να είχαν ταξιδέψει από το εξωτερικό και να πλήρωναν για να πυροβολούν στο πλευρό των Σέρβων ως μορφή ψυχαγωγίας.

Γιατί η μαρτυρία θεωρήθηκε αδύναμη

Ο Τζόρνταν κατέθεσε ότι είδε περισσότερες από μία φορές άτομα που δεν έμοιαζαν με ντόπιους, τόσο από την ενδυμασία όσο και από τα όπλα τους, καθώς και από τον τρόπο που τους καθοδηγούσαν οι ντόπιοι.

Όταν του ζητήθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, είπε ότι οι συγκεκριμένοι «τουρίστες σκοπευτές» φορούσαν συνδυασμό πολιτικής και στρατιωτικής ενδυμασίας και κρατούσαν όπλα που, όπως σημείωσε, ταίριαζαν περισσότερο «για κυνήγι αγριογούρουνου στον Μέλανα Δρυμό» παρά για αστικό πόλεμο στα Βαλκάνια.

Ωστόσο, η μαρτυρία του θεωρήθηκε αδύναμη, καθώς ο ίδιος παραδέχτηκε ότι «δεν είδε ποτέ πραγματικά κάποιον να πυροβολεί».

Παρόλα αυτά, επέμεινε ότι είχε δει ένοπλους ξένους σε περιοχές γύρω από τη Γκρμπάβιτσα και άλλες συνοικίες.

Η πολιορκία του Σαράγεβο

Η πολιορκία του Σαράγεβο ξεκίνησε όταν οι σερβοβοσνιακές δυνάμεις, αντιδρώντας στην απόφαση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να αποχωρήσει από την ομοσπονδιακή Γιουγκοσλαβία, περικύκλωσαν την πόλη.

Η πολιορκία διήρκεσε 44 μήνες, καθιστώντας την τη μακρύτερη πολιορκία στη σύγχρονη ιστορία του πολέμου.

Κατά τη διάρκειά της, διακόπηκαν η τροφοδοσία και η ηλεκτροδότηση, ενώ συνοικίες βομβαρδίζονταν με πυροβολικό και όλμους.

Η δίκη στη Χάγη οδήγησε στην καταδίκη του Σερβοβόσνιου στρατηγού Ντραγκόμιρ Μιλόσεβιτς σε κάθειρξη 33 ετών για φόνο, απάνθρωπη μεταχείριση και επίβλεψη εκστρατείας τρόμου που στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως μουσουλμάνους.

Έρευνα στην Ιταλία και αρνήσεις από Σέρβους βετεράνους

Τον Νοέμβριο του 2025, οι ιταλικές αρχές άνοιξαν έρευνα για τις καταγγελίες γύρω από το «Sarajevo Safari».

Επιζώντες έχουν εκφράσει την ελπίδα ότι, έπειτα από δεκαετίες φημών, η αλήθεια θα μπορέσει να αποκαλυφθεί.

Την ίδια ώρα, Σέρβοι βετεράνοι πολέμου έχουν αρνηθεί τις καταγγελίες.

Η υπόθεση παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη και αμφιλεγόμενη, καθώς συνδυάζει μαρτυρίες, δημοσιογραφική έρευνα, ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς και ένα ιστορικό τραύμα που εξακολουθεί να βαραίνει τη μνήμη της πολιορκίας του Σαράγεβο.

