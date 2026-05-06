Το MV Hondius ξεκίνησε πριν από περίπου έναν μήνα για ένα ταξίδι ζωής σε μερικά από τα πιο απομακρυσμένα νησιά του κόσμου. Σήμερα, οι επιβάτες του βρίσκονται απομονωμένοι στις καμπίνες τους, με τον φόβο του χανταϊού να έχει μετατρέψει την κρουαζιέρα σε μια δύσκολη και αβέβαιη αναμονή στον Ατλαντικό.

Σχεδόν 150 επιβάτες παραμένουν στο πλοίο, περιμένοντας να ξεκαθαρίσει αν θα μπορέσουν να φτάσουν στα Κανάρια Νησιά και συγκεκριμένα στην Τενερίφη. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο περίπλοκη μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων του στελέχους των Άνδεων του χανταϊού, το οποίο είναι γνωστό ότι μπορεί, σε σπάνιες περιπτώσεις, να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Αντί για τις προγραμματισμένες εμπειρίες του ταξιδιού, με φάλαινες, δελφίνια, πιγκουίνους και εντυπωσιακά τοπία, οι επιβάτες περνούν τις ημέρες τους σε περιορισμό, χωρίς να γνωρίζουν με βεβαιότητα τι θα ακολουθήσει.

Το ξέσπασμα του χανταϊού στο MV Hondius

Μετά την εμφάνιση του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ο ιός μπορεί να προκαλέσει κόπωση και πυρετό, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε οργανική ανεπάρκεια και θάνατο.

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής επιβεβαίωσαν ότι εντόπισαν το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού σε δύο άτομα που είχαν επιβιβαστεί στο MV Hondius. Πρόκειται για μια Ολλανδή, η οποία πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ, και έναν Βρετανό, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας της Νότιας Αφρικής σε παρουσίασή του στο κοινοβούλιο, και οι δύο είχαν αρρωστήσει ενώ βρίσκονταν στο πλοίο.

Γιατί προκαλεί ανησυχία το στέλεχος των Άνδεων

Το στέλεχος των Άνδεων είναι το μοναδικό γνωστό στέλεχος χανταϊού που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Οι ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν ότι αυτή η μετάδοση θεωρείται πολύ σπάνια και συνδέεται κυρίως με πολύ στενή επαφή.

Η Maria Van Kerkhove, υπηρεσιακή διευθύντρια διαχείρισης επιδημιών και πανδημιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εκτιμά ότι, αν υπήρξε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο στο πλοίο, πιθανότατα συνέβη μεταξύ πολύ στενών επαφών, όπως παντρεμένα ζευγάρια ή άτομα που παρείχαν ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με την ίδια, ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει πολύ χαμηλός.

Δύο από τους επιβάτες που πέθαναν ήταν ζευγάρι. Μεταξύ όσων είναι άρρωστοι και αναμένεται να απομακρυνθούν σύντομα βρίσκεται ένα άτομο που, σύμφωνα με τις αρχές, «συνδέεται» με τον τρίτο νεκρό, καθώς και ένας γιατρός.

Επτά κρούσματα σύμφωνα με τον ΠΟΥ

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο MV Hondius έχουν καταγραφεί συνολικά επτά κρούσματα χανταϊού.

Από αυτά, δύο είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένα και πέντε θεωρούνται ύποπτα.

Τρία από τα ύποπτα κρούσματα αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Πράια, πρωτεύουσας του Πράσινου Ακρωτηρίου, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη. Όπως ανέφερε ο ΠΟΥ, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο, προκειμένου να απομακρυνθούν από τη χώρα.

Το πλοίο βρίσκεται ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, το οποίο επρόκειτο αρχικά να είναι ο τελικός σταθμός του ταξιδιού.

Αντιδράσεις για την άφιξη στην Τενερίφη

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας είχε ανακοινώσει ότι το MV Hondius θα καταπλεύσει στα Κανάρια Νησιά «με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους».

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, μετά την άφιξη του πλοίου στην Τενερίφη, σε τρεις με τέσσερις ημέρες, ιατρικές ομάδες θα εξέταζαν επιβάτες και πλήρωμα, ώστε στη συνέχεια όλοι να αναχωρήσουν για τις πατρίδες τους.

Ωστόσο, μετά την επιβεβαίωση του στελέχους των Άνδεων, ο πρόεδρος της αυτόνομης κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων, Φερνάντο Κλαβίχο, δήλωσε ότι δεν αποδέχεται τον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου και ζήτησε επείγουσα συνάντηση με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

«Αυτή η απόφαση δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουμε το κοινό ή να εγγυηθούμε την ασφάλειά του», τόνισε ο Κλαβίχο, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό COPE.

Η καθημερινότητα των επιβατών σε καραντίνα

Οι επιβάτες του MV Hondius προσπαθούν να διαχειριστούν την αβεβαιότητα μέσα από μια νέα, περιορισμένη καθημερινότητα.

Όπως είπαν επιβάτες στο CNN, περνούν τις ώρες τους διαβάζοντας, βλέποντας ταινίες και πίνοντας ζεστά ροφήματα. Τα γεύματα παραδίδονται στις καμπίνες τους, ενώ τους επιτρέπεται να κάνουν μοναχικούς περιπάτους στα καταστρώματα για καθαρό αέρα.

Δεν επιτρέπεται, όμως, να συγκεντρώνονται σε κοινόχρηστους χώρους.

Ο ταξιδιωτικός vlogger Kasem Hato έχει δημοσιεύσει βίντεο από το κατάστρωμα του πλοίου, δείχνοντας τη στεριά του Πράσινου Ακρωτηρίου σε απόσταση.

«Αυτό που μπορείτε να δείτε μπροστά μας εκεί είναι η χώρα του Πράσινου Ακρωτηρίου, αλλά δεν μας επιτρέπεται να αποβιβαστούμε εκεί», λέει στα αραβικά, δείχνοντας την ακτογραμμή της δυτικοαφρικανικής χώρας.

«Οι περισσότεροι παραμένουν ψύχραιμοι»

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, ο ταξιδιωτικός πράκτορας Oceanwide Expeditions αναφέρει ότι οι επιβάτες παραμένουν ψύχραιμοι.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι στο πλοίο αντιμετωπίζουν το θέμα πολύ ψύχραιμα», είπε ο Hato σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε από το κατάστρωμα και την καμπίνα του.

Ο ίδιος απέρριψε τους φόβους για κλιμάκωση της επιδημίας, λέγοντας: «Αυτός ο ιός δεν είναι καινούργιος στον κόσμο. Αν επρόκειτο να γίνει επιδημία, θα είχε συμβεί πριν από πολύ καιρό».

Ο επιβάτης Jake Rosmarin, ο οποίος μίλησε στο CNN, ανέφερε ότι, εκτός από εκείνους που αρρώστησαν, «όλοι οι άλλοι στο πλοίο είναι καλά και παραμένουν σε καλή διάθεση».

Ο ίδιος υπογράμμισε τις προσπάθειες του πληρώματος να κρατήσει τους επιβάτες ασφαλείς, ενημερωμένους και όσο γίνεται πιο άνετους.

Τα μέτρα στο πλοίο

Σύμφωνα με τον ταξιδιωτικό πράκτορα και τον ΠΟΥ, το πλήρωμα φροντίζει τους επιβάτες και απολυμαίνει το πλοίο.

Ο Hato δήλωσε στο CNN ότι ο καπετάνιος και η διοίκηση ενημερώνουν τους επιβάτες κάθε φορά που υπάρχουν νέα δεδομένα.

«Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τις συστάσεις που έχουμε λάβει, όπως η μείωση της άμεσης επαφής με άλλους επιβάτες και η απολύμανση των χεριών μας όσο το δυνατόν περισσότερο», ανέφερε.

Ο Rosmarin είπε ότι στο πλοίο έχουν μεταφερθεί πρόσθετες ιατρικές προμήθειες και εφόδια, ενώ οι επιβάτες λαμβάνουν προφυλάξεις, όπως χρήση μάσκας και τήρηση αποστάσεων.

«Νιώθω καλά, παίρνω λίγο καθαρό αέρα και συνεχίζω να τρέφομαι καλά και να με φροντίζει το πλήρωμα του πλοίου», έγραψε.

Για τους επιβάτες του MV Hondius, η αγωνία συνεχίζεται, καθώς η άφιξη στην Τενερίφη παραμένει κρίσιμο και ανοιχτό ζήτημα μετά τις αντιδράσεις στα Κανάρια Νησιά.

