Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Τρεις νεκροί και 149 επιβάτες παραμένουν στο MV Hondius

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής επιβεβαίωσαν ότι δύο άτομα που νόσησαν στο MV Hondius είχαν μολυνθεί από το στέλεχος των Άνδεων, ενώ το πλοίο αναμένεται να κατευθυνθεί προς την Τενερίφη.

06 Μάι. 2026 11:10
Pelop News

Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, το οποίο είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, εντόπισαν οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής σε δύο άτομα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχει ξεσπάσει επιδημία της νόσου.

Η πληροφορία περιλαμβάνεται σε παρουσίαση του υπουργού Υγείας της Νότιας Αφρικής στο κοινοβούλιο, την οποία έχει δει το Reuters.

Σύμφωνα με την παρουσίαση, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Μολυσματικών Ασθενειών της Νότιας Αφρικής επιβεβαίωσαν ότι μια Ολλανδή, η οποία πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ, είχε μολυνθεί από το στέλεχος των Άνδεων.

Το ίδιο στέλεχος εντοπίστηκε και σε Βρετανό, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Και οι δύο αρρώστησαν ενώ βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο.

Τι είναι το στέλεχος των Άνδεων

Στην παρουσίαση επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο στέλεχος είναι το μόνο γνωστό στέλεχος χανταϊού που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ωστόσο, τονίζεται ότι αυτή η μετάδοση είναι πολύ σπάνια και συμβαίνει μόνο σε περίπτωση πολύ στενής επαφής.

Άλλα στελέχη του χανταϊού συνήθως μεταδίδονται στον άνθρωπο μέσω επαφής με μολυσμένα τρωκτικά ή με τα ούρα, τα περιττώματα και το σάλιο τους.

Πού βρίσκεται το MV Hondius

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο είχε αναχωρήσει τον Μάρτιο από την Αργεντινή, βρίσκεται ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, στη δυτική Αφρική.

Το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει με προορισμό τα Κανάρια Νησιά, καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας του έδωσε άδεια να δέσει στο λιμάνι της Τενερίφης.

Μέχρι στιγμής, τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου έχουν πεθάνει, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο.

Τι αναφέρει ο ΠΟΥ για τα κρούσματα

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο MV Hondius έχουν καταγραφεί επτά κρούσματα χανταϊού.

Από αυτά, δύο έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ πέντε θεωρούνται ύποπτα.

Η υπόθεση παρακολουθείται από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, καθώς το πλοίο αναμένεται να κινηθεί προς την Τενερίφη μετά την άδεια που έλαβε από την Ισπανία.

