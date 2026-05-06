Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου

Το Axios μεταδίδει ότι η Ουάσινγκτον περιμένει μέσα στις επόμενες 48 ώρες τις απαντήσεις της Τεχεράνης σε κρίσιμα σημεία ενός σχεδίου που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση.

06 Μάι. 2026 12:20
Pelop News

Ένα βήμα πιο κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται πως βρίσκονται οι ΗΠΑ και το Ιράν, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Axios.

Κατά το αμερικανικό μέσο, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει σε ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, το οποίο θα μπορούσε να βάλει τέλος στη σύγκρουση και να ορίσει το πλαίσιο για πιο αναλυτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το Axios επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος, σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές βρίσκονται στην πιο προχωρημένη φάση επαφών από την έναρξη του πολέμου.

Αναμονή για την απάντηση της Τεχεράνης

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν σε σειρά βασικών σημείων μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα δείξει αν η Τεχεράνη είναι έτοιμη να αποδεχθεί ένα αρχικό πλαίσιο συμφωνίας ή αν οι συνομιλίες θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα.

Πηγές που επικαλείται το Axios αναφέρουν ότι «αυτή ήταν η πιο κοντινή απόσταση που είχαν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία από την έναρξη του πολέμου».

Το πλαίσιο για τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις

Το μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης δεν θα αποτελεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την τελική και πλήρη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Αντίθετα, στόχος του είναι να δημιουργήσει το αρχικό πολιτικό και διπλωματικό πλαίσιο ώστε να ξεκινήσουν πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά της Τεχεράνης.

Για την Ουάσινγκτον, το ζητούμενο είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός που θα επιτρέψει την αποκλιμάκωση του πολέμου, χωρίς να μείνουν εκτός συζήτησης τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Κρίσιμες οι επόμενες 48 ώρες

Η επόμενη κίνηση ανήκει πλέον στο Ιράν, καθώς οι απαντήσεις που αναμένονται τις επόμενες δύο ημέρες θα κρίνουν αν το σχέδιο μπορεί να προχωρήσει.

Εφόσον υπάρξει θετική ανταπόκριση, η συμφωνία «μιας σελίδας» θα μπορούσε να αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική βάση για τον τερματισμό του πολέμου και την επανεκκίνηση μιας πιο οργανωμένης διπλωματικής διαδικασίας.

Σε διαφορετική περίπτωση, το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές θα παραμείνει ανοιχτό, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Axios, ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σήμερα πιο κοντά σε συμφωνία από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από την έναρξη της σύγκρουσης.

