Σάρον Στόουν: Η femme fatale επιστρέφει στα 67 της, τολμηρή όσο ποτέ

Η Σάρον Στόουν, το απόλυτο σύμβολο του θηλυκού μύθου της δεκαετίας του ’90, επιστρέφει στο προσκήνιο πιο προκλητική από ποτέ. Στα 67 της χρόνια, ποζάρει τόπλες για τη Vogue Adria, θυμίζοντας την Κατρίν Τραμέλ του “Βασικού Ενστίκτου” και καταρρίπτοντας κάθε στερεότυπο ηλικίας, ερωτισμού και δημόσιας εικόνας.

Περιτριγυρισμένη από γυμνασμένους άνδρες –ανάμεσά τους ο Γκάμπριελ Όμπρι, πρώην της Χάλι Μπέρι– η Στόουν φωτογραφίζεται με αυτοπεποίθηση και έντονη ερωτική ενέργεια, ξαπλώνει ηδονικά στην αγκαλιά του και αποκαλύπτει, κυριολεκτικά και μεταφορικά, πως τίποτα δεν την περιορίζει.

Sharon Stone, 67, looks stunning as she goes braless in see-through top for sizzling magazine shoot pic.twitter.com/aVjqo8dASk

Η ίδια έχει δηλώσει πως σε νεότερη ηλικία αντιμετώπισε σεξισμό, έλεγχο και παρεμβάσεις στο σώμα της – όπως η χειρουργική αύξηση στήθους χωρίς τη συγκατάθεσή της. Παρά τις αντιδράσεις που δέχτηκε για τη σκηνή ανάκρισης στο “Basic Instinct”, η Στόουν σχολιάζει πως σήμερα τέτοιες σκηνές θα περνούσαν σχεδόν απαρατήρητες. «Τότε έμοιαζε με σκάνδαλο, τώρα μοιάζει εντελώς συνηθισμένη σκηνή», είπε πρόσφατα στο Φεστιβάλ της Ταορμίνα.

Αναδεικνύοντας τη μετατόπιση στο κινηματογραφικό τοπίο, τονίζει ότι οι γυναίκες πλέον δεν γράφονται ως ανδρικές φαντασιώσεις, αλλά ως ολοκληρωμένοι χαρακτήρες. Δεν παραλείπει να αναφερθεί και στις νέες συνθήκες παραγωγής, με τις πλατφόρμες να έχουν τον πρώτο λόγο. «Ίσως επιστρέψουμε ξανά σε μικρότερες, ουσιαστικές ταινίες», σχολιάζει.

Sharon Stone, 67, goes TOPLESS and writhes around with co-star Halle Berry’s ex in raciest shoot ever https://t.co/RD0QaMpDZx

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 19, 2025