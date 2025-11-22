Σαρώνει η κακοκαιρία: Χωριά αποκλεισμένα, ποτάμια στους δρόμους, SOS από Κέρκυρα και Ήπειρο

Η δυτική Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα από τα ισχυρότερα κύματα κακοκαιρίας των τελευταίων ετών, με την Ήπειρο και τα βόρεια νησιά του Ιονίου να μετρούν πληγές από πλημμύρες, κατολισθήσεις και δεκάδες εγκλωβισμούς. Μόνο την Παρασκευή, το 112 έστειλε αλλεπάλληλα προειδοποιητικά μηνύματα, ενώ η Πυροσβεστική κλήθηκε σε περισσότερα από 300 περιστατικά. Η Κέρκυρα ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς η καταστροφή χαρακτηρίζεται «βιβλική».

Την Παρασκευή (21.11.2025), το 112 έστειλε διαδοχικά μηνύματα προειδοποίησης σε κατοίκους πολλών περιοχών της δυτικής Ελλάδας, ενώ η Πυροσβεστική δέχθηκε περισσότερες από 300 κλήσεις για άντληση υδάτων και απεγκλωβισμούς. Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν οι δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού.

Σύμφωνα με το meteo.gr, στα ορεινά των Ιωαννίνων και της Άρτας έπεσαν πάνω από 400 τόνοι νερού ανά στρέμμα – ποσότητα που αντιστοιχεί στις ετήσιες βροχοπτώσεις της Αθήνας. Σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο, στην Ήπειρο έχει καταγραφεί τριπλάσια έως τετραπλάσια ποσότητα νερού.

Σοβαρές ζημιές στη Φιλιππιάδα και τα γύρω χωριά

Στη Φιλιππιάδα, περιοχή που είχε πληγεί από μεγάλες πυρκαγιές το καλοκαίρι, οι πλημμύρες προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Σε γειτονικά χωριά σημειώθηκαν κατολισθήσεις, ζημιές από φερτά υλικά και διακοπές ρεύματος.

Νέες κατολισθήσεις στα Τζουμέρκα

Τα Τζουμέρκα βρέθηκαν ξανά αντιμέτωπα με κατολισθήσεις, οι οποίες έκοψαν δρόμους και δυσχέραναν την πρόσβαση σε ορεινές κοινότητες.

Κέρκυρα: «Βιβλική» καταστροφή – Ζητούν κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη

Η Κέρκυρα είναι από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις μετέτρεψαν τους δρόμους σε ορμητικά ποτάμια, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και οδικό δίκτυο.

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάστηκαν για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε περιοχές όπως οι Καρουσάδες, ενώ ο δήμος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από φερτά υλικά. Η βόρεια Κέρκυρα έχει δεχθεί τα μεγαλύτερα πλήγματα, με τον δήμο και την Περιφέρεια να ζητούν κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Ο κατακλυσμός του Νώε μέσα σε 35 λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά τοπικός αξιωματούχος, μιλώντας για τις πρωτοφανείς ποσότητες νερού — πάνω από 220 χιλιοστά. «Σχεδόν τα μισά χωριά έχουν σοβαρές ζημιές. Κλείσαμε τα σχολεία».

Ήπειρος: Πλημμύρες, λασπόνερα και αποκλεισμοί

Τα φαινόμενα επηρέασαν έντονα και Άρτα, Πρέβεζα και Γιάννενα. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, χωράφια πλημμύρισαν και κάτοικοι προσπαθούσαν να σώσουν περιουσίες από τα λασπόνερα. Η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων.

Στα Μετέωρα, αρκετά χωριά αποκλείστηκαν καθώς τα ποτάμια και τα ρέματα υπερχείλισαν, περνώντας πάνω από γέφυρες και διακόπτοντας την κυκλοφορία. Προβλήματα καταγράφηκαν και στην ηλεκτροδότηση, ενώ μηχανήματα της Περιφέρειας και των δήμων βρίσκονται επί τόπου για αποκαταστάσεις.

Καστοριά: Βράχος έπεσε στον Περιφερειακό

Στην Καστοριά σημειώθηκε κατολίσθηση βράχου στον Περιφερειακό δρόμο, με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά η κυκλοφορία. Συνεργεία της Αντιπεριφέρειας εργάστηκαν για την απομάκρυνση του βράχου και την αποκατάσταση της διέλευσης.

Βόνιτσα: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και επιχειρήσεις – Διάσωση βοσκού

Η Βόνιτσα επλήγη από έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους και σπίτια. Η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για διάσωση βοσκού στην περιοχή Μοναστηράκι, ο οποίος τελικά κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του.

Επιπλέον, μαθητές μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από φροντιστήριο στα σπίτια τους, ενώ δόθηκε βοήθεια και σε οδηγούς που πανικοβλήθηκαν στην παλιά εθνική οδό λόγω των ορμητικών νερών.

