Η καταιγίδα Bert πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο. Δύο άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ και το Λονδίνο επλήγη από διακοπές ρεύματος, καταρρακτώδη βροχή και σφοδρούς ανέμους.

Ένας άνδρας ηλικίας 60 ετών σκοτώθηκε όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο σε εθνική οδό κοντά στο Winchester, λίγες ώρες μετά το θάνατο ενός άλλου άνδρα του οποίου το όχημα προσέκρουσε σε τοίχο στο Yorkshire.

Στο Λονδίνο, οι διακοπές ρεύματος άφησαν στο σκοτάδι σπίτια σε περιοχές του Barnet, του Enfield, του Finsbury Park, του Muswell Hill και του Wimbledon.

Δεκάδες χιλιάδες σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, με 4.000 σπίτια στα Midlands, τη νοτιοδυτική Αγγλία και τη Νότια Ουαλία και 27.000 ακίνητα στη Βορειοανατολική Αγγλία, το Yorkshire και το βόρειο Linkolnshire.

Δέκα άνθρωποι διασώθηκαν από κατολίσθηση στη Βόρεια Ουαλία ανάμεσα τους και πέντε παιδιά.

Άνεμοι ταχύτητας έως και πάνω των 100 χλμ/ώρα πλήττουν τις παράκτιες περιοχές και, καθώς οι θερμοκρασίες αυξήθηκαν το Σάββατο, τα χιόνια που λιώνουν και οι έντονες βροχοπτώσεις προκαλούν πλημμύρες. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προειδοποιήσει για 18 ώρες ασταμάτητης βροχής στο Λονδίνο από τις 9 το πρωί του Σαββάτου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ενώ η ταχύτητα των ανέμων θα φτάσει τα 85 χλμ/ώρα μέχρι τις 10 το πρωί την Κυριακή.

Storm Bert causes chaos as Flights getting affected in UK and Northern Ireland with snow, heavy rain and strong winds resulting Go-arounds, cancellations at Glasgow and Newcastle Airport while delays at Dublin Airport.

Passengers were stranded for hours at Newcastle and 60,000… pic.twitter.com/YgoFv1C9ZX

— FL360aero (@fl360aero) November 23, 2024