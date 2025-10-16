Σας περίσσεψε κιμάς; Μπορείτε να φτιάξετε σούπερ φαγητά!

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε κάποια από τις παρακάτω συνταγές και γρήγορα θα έχετε ένα νέο μεσημεριανό, βραδινό ή σνακ

Σας περίσσεψε κιμάς; Μπορείτε να φτιάξετε σούπερ φαγητά!
16 Οκτ. 2025 22:55
Pelop News

O κιμάς είναι ένα από τα προϊόντα που επιλέγουμε συχνά να προσθέσουμε σε ποικίλες συνταγές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα μακαρόνια μέχρι και στα γεμιστά! Όμως αν σας έχει περισσέψει από την προηγούμενη μέρα μην ανησυχείτε, αφού μπορείτε να τον ξαναχρησιμοποιήσετε σε δημιουργικές εκδοχές. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε κάποια από τις παρακάτω συνταγές και γρήγορα θα έχετε ένα νέο μεσημεριανό, βραδινό ή σνακ.

Τάρτα με κιμά και λάχανο
Σε αυτή τη συνταγή διαλύουμε τα μπιφτέκια, ώστε να μοιάζουν με κιμά και τα χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε μία τάρτα με κιμά και λάχανο. Μια νόστιμη και χορταστική τάρτα, που μπορεί να αποτελέσει και ελαφρύ γεύμα από μόνη της.

Πικάντικος ντάκος με κιμά και τυρί
Ο ντάκος σερβιρισμένος σε μια εναλλακτική εκδοχή, διαφορετική από τις συνηθισμένες.

Τορτίγιες με κιμά, λαχανικά και σος γιαουρτιού
Αυτό το σνακ με τορτίγιες είναι αρκετά χορταστικό, ώστε να γίνει ένα ελαφρύ γεύμα και έχει τη δροσιά του γιαουρτιού.

Σας περίσσεψε κιμάς; Μπορείτε να φτιάξετε σούπερ φαγητά!

Ομελέτα με κιμά
Μια νόστιμη λύση για τον κιμά που μας περισσεύει από τη σάλτσα για τα μακαρόνια ή από άλλο φαγητό.

Φακόρυζο με κιμά και μπαχαρικά
Το σπυρωτό φακόρυζο είναι μία από τις πιο δυναμωτικές συνταγές που μπορείτε να απολαύσετε σε ένα μεσημεριανό ή βραδινό γεύμα. Ο κιμάς και τα μπαχαρικά συνδυάζονται με το φακόρυζο φτιάχνοντας ένα πιάτο που θα λατρέψει κάθε μέλος της οικογένειας.
Τουρλού με κιμά
Σε αυτή τη συνταγή φτιάχνουμε εύκολο και θρεπτικό τουρλού λαχανικών με κιμά στην κατσαρόλα.

Σας περίσσεψε κιμάς; Μπορείτε να φτιάξετε σούπερ φαγητά!

Λαχματζούν
Στα αραβικά σημαίνει ζύμη με κρέας. Οι λεπτές και τραγανές πιτούλες με κιμά είναι ιδανικές για πρώτο πιάτο, σνακ ή πρωινό.

Σας περίσσεψε κιμάς; Μπορείτε να φτιάξετε σούπερ φαγητά!
Πιπεριές κέρατα γεμιστές με κιμά και πλιγούρι
Τα γεμιστά λαχανικά είναι από τα πιάτα που αγαπά πολύ και το ελληνικό τραπέζι. Γεμίζουμε τις πιπεριές με πλιγούρι και κιμά και τις ψήνουμε στο φούρνο.

Sloppy joes με καρότο και κόκκινη πιπεριά
Είναι κάτι σαν burger, αλλά και όχι ακριβώς. Ο ζουμερός κιμάς μπαίνει σε αφράτα ψωμάκια και είμαστε σίγουροι ότι και εσείς και τα παιδιά σας θα τα λατρέψετε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Το μεγάλο κόλπο για να γίνουν οι πατάτες στη φριτέζα σούπερ τραγανές! ΦΩΤΟ
23:21 Μάξιμουμ 15 μήνες το πολύ η εκκαθάριση αντί για 10 χρόνια που χρειάζονταν για τις σχολάζουσες κληρονομιές
22:55 Σας περίσσεψε κιμάς; Μπορείτε να φτιάξετε σούπερ φαγητά!
22:45 «Δεν με ενδιαφέρει να κερδίσω το λαχείο. Τι να τα κάνω τα λεφτά; Θέλω να έχω αυτά που θα με κάνουν να ζήσω αξιοπρεπώς», ατάκες που θα συζητηθούν από τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη
22:35 Ένας τυχερός στο Τζόκερ, κερδίζει 5,7 εκατ. ευρώ
22:33 Κίνα: Μαζικές διώξεις και συλλήψεις Χριστιανών, εξαφανίστηκε γνωστός πάστορας!
22:24 Ισραήλ: Ίσως να ανοίξει ξανά το πέρασμα της Ράφα την Κυριακή
22:11 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ με τα πολλά λεφτά!
22:06 Ο Αλ Πατσίνο για τη Νταϊάν Κίτον: «Ήταν θυελλώδης και τρυφερή»
21:54 Τραμπ: Απειλεί να σκοτώσει ενόπλους της Χαμάς αν συνεχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους στη Γάζα
21:42 Ανοικοδόμηση της Γάζας: Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 84% έχει καταστραφεί, ενώ σε κάποιες περιοχές το ποσοστό αγγίζει το 92%
21:32 Επιχείρηση «Illuminati»: Το μεγάλο κύκλωμα και οι συλλήψεις της ΕΛΑΣ για παράνομη διακίνηση μεταναστών
21:19 Πτώση 8 θέσεων για την Ελλάδα στο FIFA ranking έπειτα τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ
21:11 Στην Τουρκία με νέο νομοσχέδιο θα οδηγούνται στη φυλακή τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και οι ομοφυλόφιλοι
21:11 Μια μικρή συμβολή στη συζήτηση για το κτίριο ΟΛΠΑ
21:00 Μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ: Πάνω από 2.000 κωδικοί συμμετέχουν στην πρωτοβουλία
20:50 Η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό με σοβαρά προβλήματα στο νοσοκομείο! ΒΙΝΤΕΟ
20:39 Η συνομιλία Τραμπ και Πούτιν, που θα συναντηθούν, σε τι συμφώνησαν
20:27 Βάφτηκε με αίμα το μνημόσυνο του ηγέτη της αντιπολίτευσης στο Ναϊρόμπι
20:15 «Ο θείος μου “πέθαινε” για τον επιστάτη, του είχε αγοράσει Mercedes»,μαρτυρία της ανιψιάς του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ