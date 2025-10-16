Σας περίσσεψε κιμάς; Μπορείτε να φτιάξετε σούπερ φαγητά!

O κιμάς είναι ένα από τα προϊόντα που επιλέγουμε συχνά να προσθέσουμε σε ποικίλες συνταγές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα μακαρόνια μέχρι και στα γεμιστά! Όμως αν σας έχει περισσέψει από την προηγούμενη μέρα μην ανησυχείτε, αφού μπορείτε να τον ξαναχρησιμοποιήσετε σε δημιουργικές εκδοχές. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε κάποια από τις παρακάτω συνταγές και γρήγορα θα έχετε ένα νέο μεσημεριανό, βραδινό ή σνακ.

Τάρτα με κιμά και λάχανο

Σε αυτή τη συνταγή διαλύουμε τα μπιφτέκια, ώστε να μοιάζουν με κιμά και τα χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε μία τάρτα με κιμά και λάχανο. Μια νόστιμη και χορταστική τάρτα, που μπορεί να αποτελέσει και ελαφρύ γεύμα από μόνη της.

Πικάντικος ντάκος με κιμά και τυρί

Ο ντάκος σερβιρισμένος σε μια εναλλακτική εκδοχή, διαφορετική από τις συνηθισμένες.

Τορτίγιες με κιμά, λαχανικά και σος γιαουρτιού

Αυτό το σνακ με τορτίγιες είναι αρκετά χορταστικό, ώστε να γίνει ένα ελαφρύ γεύμα και έχει τη δροσιά του γιαουρτιού.

Ομελέτα με κιμά

Μια νόστιμη λύση για τον κιμά που μας περισσεύει από τη σάλτσα για τα μακαρόνια ή από άλλο φαγητό.

Φακόρυζο με κιμά και μπαχαρικά

Το σπυρωτό φακόρυζο είναι μία από τις πιο δυναμωτικές συνταγές που μπορείτε να απολαύσετε σε ένα μεσημεριανό ή βραδινό γεύμα. Ο κιμάς και τα μπαχαρικά συνδυάζονται με το φακόρυζο φτιάχνοντας ένα πιάτο που θα λατρέψει κάθε μέλος της οικογένειας.

Τουρλού με κιμά

Σε αυτή τη συνταγή φτιάχνουμε εύκολο και θρεπτικό τουρλού λαχανικών με κιμά στην κατσαρόλα.

Λαχματζούν

Στα αραβικά σημαίνει ζύμη με κρέας. Οι λεπτές και τραγανές πιτούλες με κιμά είναι ιδανικές για πρώτο πιάτο, σνακ ή πρωινό.



Πιπεριές κέρατα γεμιστές με κιμά και πλιγούρι

Τα γεμιστά λαχανικά είναι από τα πιάτα που αγαπά πολύ και το ελληνικό τραπέζι. Γεμίζουμε τις πιπεριές με πλιγούρι και κιμά και τις ψήνουμε στο φούρνο.

Sloppy joes με καρότο και κόκκινη πιπεριά

Είναι κάτι σαν burger, αλλά και όχι ακριβώς. Ο ζουμερός κιμάς μπαίνει σε αφράτα ψωμάκια και είμαστε σίγουροι ότι και εσείς και τα παιδιά σας θα τα λατρέψετε.

