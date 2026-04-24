Σχοινάς από Δελφούς: «Δεν κινδυνεύουν οι αγροτικές επιδοτήσεις»

Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ροή των αγροτικών επιδοτήσεων έδωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο Μάρα Ζαχαρέα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η μετάβαση στο νέο σύστημα πληρωμών δεν θα σταματήσει τη χρηματοδότηση των παραγωγών.

«Μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι οι πληρωμές θα συνεχιστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία είναι δύσκολη, καθώς, όπως είπε, «πληρώνουμε ενώ αλλάζουμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα καταβλήθηκαν περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του έτους οι πληρωμές εκτιμάται ότι θα πλησιάσουν το 1 δισ. ευρώ.

Τα τρία «εργοτάξια» του υπουργείου

Ο κ. Σχοινάς περιέγραψε τρεις βασικούς άξονες πάνω στους οποίους κινείται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Ο πρώτος αφορά τη ριζική αναδιοργάνωση του συστήματος πληρωμών και τη μετάβαση σε νέο μοντέλο μέσω της ΑΑΔΕ.

Ο δεύτερος συνδέεται με τη διαμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπου, όπως είπε, η Ελλάδα πρέπει να έχει ενεργό και ισχυρό ρόλο.

Ο τρίτος αφορά τη διαχείριση των ζωονόσων, με επίκεντρο την κρίση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

«Ο πρωτογενής τομέας είναι η ιστορία που δεν ειπώθηκε ακόμα»

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, σημειώνοντας ότι η αναδιοργάνωση του συστήματος πληρωμών είναι κρίσιμη για να ακούγεται η ελληνική φωνή με μεγαλύτερη βαρύτητα.

Απαντώντας στις ανησυχίες αγροτών για εγκατάλειψη της παραγωγής, επιχείρησε να στείλει μήνυμα αισιοδοξίας, λέγοντας ότι «ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα είναι η ιστορία που δεν ειπώθηκε ακόμα».

Παράλληλα, έκανε μια συμβολική αναφορά στο γραφείο του στο υπουργείο, λέγοντας ότι υπάρχει «μια τρύπα στο πάτωμα» την οποία σκοπεύει να διατηρήσει ως υπενθύμιση της αντίφασης ανάμεσα σε ένα υπουργείο που φέρνει 2,5 δισ. ευρώ τον χρόνο στη χώρα και στην εικόνα που παρουσιάζει.

Αφθώδης πυρετός: «Ο covid των ζώων, επί 10»

Για τις ζωονόσους, ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε τον αφθώδη πυρετό «covid των ζώων, επί 10», προειδοποιώντας ότι, αν δεν ελεγχθεί στο σημείο όπου εμφανίζεται, μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά στην κτηνοτροφία.

Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη μια καθημερινή μάχη με αυστηρή επιτήρηση και εξαντλητικούς ελέγχους, ενώ κάλεσε τους κτηνοτρόφους να κρατήσουν την ψυχραιμία τους και να συνεργάζονται με τις αρχές.

Για το ενδεχόμενο εμβολιασμού, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν αποκλείει καμία επιλογή, ωστόσο στη συγκεκριμένη φάση η έμφαση δίνεται στους ελέγχους, στην επιτήρηση και στις αναγκαίες σφαγές.

Γεωργία, επισιτιστική ασφάλεια και νέα ΚΑΠ

Αμέσως μετά, ο υπουργός συμμετείχε σε πάνελ με την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Gelsomina Vigliotti, με θέμα τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια.

Εκεί ανέδειξε τρεις παράλληλες προτεραιότητες: την κλιματική διάσταση της γεωργίας, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής χωρίς διολίσθηση στον προστατευτισμό και την ανάπτυξη των αλυσίδων εφοδιασμού γύρω από τον αγροτικό τομέα.

Ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι το μέλλον της ελληνικής γεωργίας δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στις πληρωμές, αλλά χρειάζεται ένα ευρύτερο μοντέλο ανάπτυξης με στόχο την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η νέα ΚΑΠ δεν θα είναι απλώς συνέχεια των προηγούμενων πρακτικών, αλλά μια διαφορετική αρχιτεκτονική, στην οποία τα δεδομένα και η τεχνολογία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Συμφωνία 100 εκατ. ευρώ για τον αγροδιατροφικό τομέα

Παρουσία του υπουργού υπογράφηκε συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 100 εκατ. ευρώ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Η συμφωνία στοχεύει στη στήριξη επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα και τη βιοοικονομία στην Ελλάδα, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του πρωτογενούς τομέα.

