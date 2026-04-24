Φόρουμ Δελφών: Ο Πλεύρης δίνει το στίγμα της νέας αυστηρής γραμμής στο μεταναστευτικό

Το μεταναστευτικό βρέθηκε ξανά στον πυρήνα του προβληματισμού στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026, μέσα από τη συζήτηση με θέμα «Στρατηγική Μετανάστευσης σε μια Εποχή Πίεσης».

Στο πάνελ συμμετείχαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Γκέρχαρντ Κάρνερ και ο υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας της Κύπρου Νικόλας Ιωαννίδης.

Κοινή διαπίστωση των ομιλητών ήταν ότι η Ευρώπη περνά σε μια νέα φάση μεταναστευτικής πολιτικής, πιο αυστηρή και πιο ελεγχόμενη, με έμφαση στην αποτροπή των παράνομων ροών, στις επιστροφές και στη συνεργασία με τρίτες χώρες.

Διαχωρισμός νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στη νόμιμη και την παράνομη μετανάστευση. Οι ομιλητές υπογράμμισαν ότι η νόμιμη μετανάστευση πρέπει να συνδέεται με τις πραγματικές ανάγκες των οικονομιών, μέσα από θεσμοθετημένα και ελεγχόμενα κανάλια.

Αντίστοιχα, για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης των επιστροφών και πιο αποτελεσματικής εφαρμογής των αποφάσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην αποδόμηση των δικτύων διακίνησης, τα οποία, όπως επισημάνθηκε, δεν μπορούν να καθορίζουν ποιος εισέρχεται στην Ευρώπη.

Πλεύρης: «Οι ήπιες πολιτικές απέτυχαν»

Ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι η παράνομη μετανάστευση αποτελεί πρόβλημα και δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως λύση για καμία ανάγκη της Ευρώπης.

Όπως ανέφερε, η ευρωπαϊκή στόχευση είναι πλέον ο περιορισμός των ροών, η προτεραιοποίηση των επιστροφών και η σαφής ανάδειξη των νόμιμων οδών ως της μόνης δυνατότητας εισόδου στην Ευρώπη.

Ο υπουργός Μετανάστευσης υπογράμμισε ότι πρέπει να αποσυνδεθεί πλήρως η νόμιμη από την παράνομη μετανάστευση, ενώ σημείωσε ότι η κάλυψη αναγκών στην αγορά εργασίας πρέπει να γίνεται μέσα από διμερείς συμφωνίες και οργανωμένα κανάλια.

Για όσους λαμβάνουν άσυλο, ανέφερε ότι το μοντέλο ένταξης αλλάζει, με σύνδεση των προσφύγων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και χωρίς διαρκή εξάρτηση από κρατικές παροχές.

Κέντρα επιστροφών εκτός ΕΕ

Ο κ. Πλεύρης στάθηκε και στην πρόταση για τη δημιουργία κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με ασφαλείς τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν απορρίπτεται το αίτημα ασύλου και ο μετανάστης δεν συνεργάζεται για την επιστροφή του, θα πρέπει να μεταφέρεται σε τέτοιες δομές μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Αναφερόμενος στη φύλαξη των συνόρων, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η προστασία τους περιλαμβάνει και την αποτροπή, σημειώνοντας ότι «οι βάρκες πρέπει να σταματάνε».

Κάρνερ: «Τα κράτη αποφασίζουν, όχι οι διακινητές»

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, Γκέρχαρντ Κάρνερ, τάχθηκε υπέρ των κέντρων επιστροφών σε τρίτες χώρες, χαρακτηρίζοντάς τα απαραίτητη λύση για την αποσυμφόρηση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Όπως είπε, πρέπει να σταλεί σαφές μήνυμα ότι όποιος εισέρχεται παράνομα και δεν δικαιούται άσυλο θα μεταφέρεται σε ασφαλείς τρίτες χώρες μέχρι την οριστική επιστροφή του.

Ο κ. Κάρνερ υπογράμμισε ότι ο διαχωρισμός νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης πρέπει να είναι απόλυτος, ενώ έθεσε ως προτεραιότητα την καταπολέμηση των διακινητών και τη διάλυση του επιχειρηματικού τους μοντέλου.

Ιωαννίδης: Συμφωνίες κινητικότητας με τρίτες χώρες

Από την πλευρά του, ο Νικόλας Ιωαννίδης σημείωσε ότι η Κύπρος χρειάζεται ξένο εργατικό δυναμικό, αλλά μέσα από νόμιμες και οργανωμένες διαδικασίες.

Όπως ανέφερε, η ενίσχυση των νόμιμων οδών μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, ενώ υπογράμμισε τη σημασία ευρωπαϊκών εργαλείων όπως η Μπλε Κάρτα, το EU Talent Pool και η στρατηγική θεωρήσεων.

Ο υφυπουργός της Κύπρου τόνισε επίσης την ανάγκη συμφωνιών κινητικότητας με τρίτες χώρες, ιδιαίτερα με χώρες διέλευσης, ώστε να υπάρξει συνεργασία τόσο στην αποτροπή των παράνομων ροών όσο και στη νόμιμη μετακίνηση εργατικού δυναμικού.

Το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο

Στη συζήτηση έγινε αναφορά και στο νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Παρά τις αδυναμίες του, οι ομιλητές το χαρακτήρισαν σημαντικό εργαλείο, κυρίως λόγω της πρόβλεψης για μηχανισμό αλληλεγγύης προς τα κράτη πρώτης γραμμής.

Το βασικό μήνυμα του πάνελ ήταν ότι η Ευρώπη επιδιώκει πλέον να ελέγχει πιο αποφασιστικά τις μεταναστευτικές ροές, να προστατεύει τα εξωτερικά της σύνορα και να διαμορφώνει η ίδια τους όρους εισόδου, αντί να τους αφήνει στα χέρια των διακινητών.

