Φόρουμ Δελφών: Η κρίση στη Μέση Ανατολή πιέζει την Ευρώπη – Τα σενάρια για ενέργεια και οικονομία

Για τον κίνδυνο στασιμοπληθωριστικού σοκ στην Ευρώπη, εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, μίλησε ο επίτροπος Οικονομίας, Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης, Βάλντις Ντομπρόβσκις, από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος συμμετείχε σε πάνελ μαζί με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στις οικονομικές συνέπειες της γεωπολιτικής έντασης, στην ενέργεια και στα δημοσιονομικά περιθώρια της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον κ. Ντομπρόβσκις, οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης. Όπως ανέφερε, ένα βασικό σενάριο δείχνει επιβάρυνση από 0,2 έως 0,6 μονάδες, ενώ σε δυσμενέστερη εκδοχή η επίπτωση μπορεί να ξεπεράσει τη μία μονάδα.

Στο τραπέζι τα αποθέματα πετρελαίου

Ο επίτροπος σημείωσε ότι στην Ευρώπη εξετάζεται η απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που υπάρχει για τα καύσιμα των αεροσκαφών.

Όπως είπε, η Ευρώπη παράγει περίπου το 70% των καυσίμων που χρειάζεται για την αεροπορία, ενώ το υπόλοιπο 30% προέρχεται από εισαγωγές, γεγονός που αυξάνει την ευαισθησία της αγοράς σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι, με τα σημερινά δεδομένα, δεν τίθεται θέμα ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής, καθώς η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε σενάριο σοβαρής οικονομικής ύφεσης.

«Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα»

Ο κ. Ντομπρόβσκις υπογράμμισε ότι το μήνυμα της Ευρώπης πρέπει να είναι προσεκτικό, με μέτρα προσωρινά και στοχευμένα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που υπάρχουν σε χρέος και έλλειμμα.

Όπως είπε, ο δημοσιονομικός χώρος είναι περιορισμένος και γι’ αυτό οι παρεμβάσεις δεν μπορούν να έχουν οριζόντιο ή μόνιμο χαρακτήρα.

Έθεσε επίσης δύο βασικές προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο: την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας της Ευρώπης. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη είναι πιο ανθεκτική από το 2022

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, τονίζοντας ότι οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στα καύσιμα, αλλά αγγίζουν και περιουσιακά στοιχεία στην ευρύτερη περιοχή.

Ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε πιο σταθερή και ανθεκτική θέση σε σχέση με το 2022 και πως το ζητούμενο είναι να υπάρξει ψυχραιμία.

Όπως είπε, χρειάζεται συντονισμένη δημοσιονομική προσπάθεια, χωρίς όμως να κινείται αντίθετα με τη νομισματική πολιτική. Και ο ίδιος επέμεινε ότι τα μέτρα πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα.

Δεν έρχεται νέο πακέτο μέτρων στην Ελλάδα

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε πριν από δύο ημέρες στοχεύει στους πιο ευάλωτους και σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη στήριξης.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν υπάρχει πρόθεση να ανακοινωθεί νέο πακέτο μέτρων αυτή τη στιγμή.

Ο υπουργός στάθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, αναφερόμενος στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και στην ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους, ενώ τόνισε την ανάγκη για μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε δίκτυα, διασυνδέσεις, αμυντική ικανότητα και ενιαία αγορά.





