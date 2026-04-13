Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το «τελευταίο κουδούνι» σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, πότε ξεκινούν οι Πανελλαδικές

Πότε κλείνουν Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Αναλυτικά οι ημερομηνίες των προαγωγικών, απολυτήριων και των εξετάσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το «τελευταίο κουδούνι» σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, πότε ξεκινούν οι Πανελλαδικές
13 Απρ. 2026 17:57
Pelop News

Με την ολοκλήρωση των διακοπών του Πάσχα, η εκπαιδευτική κοινότητα εισέρχεται στην τελική ευθεία για τη λήξη των μαθημάτων. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη οριστικοποιήσει τις ημερομηνίες για το κλείσιμο των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, καθώς και το πλήρες πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το 2026.

Το πρόγραμμα για το τέλος της διδακτικής χρονιάς διαμορφώνεται ως εξής:

  • Λύκεια: Τα μαθήματα ολοκληρώνονται την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

  • Γυμνάσια: Το τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

  • Δημοτικά & Νηπιαγωγεία: Η λήξη του διδακτικού έτους έχει οριστεί για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Ενδοσχολικές και Προαγωγικές Εξετάσεις

  • Α’ και Β’ Λυκείου: Οι προαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου, με την έκδοση αποτελεσμάτων έως τις 19 Ιουνίου.

  • Γ’ Λυκείου: Οι απολυτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 18-25 Μαΐου. Τα αποτελέσματα θα εκδοθούν έως τις 27 Μαΐου.

  • Γυμνάσια: Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου.

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών 2026

Η μάχη για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια ξεκινά στα τέλη Μαΐου:

Κατηγορία Έναρξη Μάθημα Πρεμιέρας
ΓΕΛ Παρασκευή 29 Μαΐου Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
ΕΠΑΛ Σάββατο 30 Μαΐου Νέα Ελληνικά

Για τους υποψηφίους των ΓΕΛ:

  • 3 Ιουνίου: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία.

  • 5 Ιουνίου: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική.

  • 8 Ιουνίου: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία (Λήξη βασικών μαθημάτων).

Ειδικά Μαθήματα & ΤΕΦΑΑ:

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα λάβουν χώρα από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου, ενώ οι πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ θα διεξαχθούν από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου.

