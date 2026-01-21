Σδούκου: «Να μη πλακώνονται πρώτα και μετά να μιλάνε για πρωτιά» – Αιχμές για εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ

Για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου το 2025, τον σχεδιασμό για το 2026, τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και τη στάση της αντιπολίτευσης στο ζήτημα της διακομματικής επιτροπής για τον αγροτικό τομέα, τοποθετήθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέα Δημοκρατία, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (21.01.2026) στο MEGA.

Σχολιάζοντας τη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για εικόνα εσωστρέφειας και πολιτικής ασυνεννοησίας. «Είδαμε στελέχη να πλακώνονται πολιτικά μεταξύ τους, μετά να διαρρέουν ότι πλακώθηκαν και στη συνέχεια να τσακώνονται για το ποιος διέρρευσε τι. Μια “ωραία ατμόσφαιρα”, που θα έλεγε και ο Ντίνος Ηλιόπουλος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι όσοι μιλούν για στόχο πρωτιάς θα πρέπει πρώτα «να θέσουν ως βασικό στόχο το να μη πλακώνονται μεταξύ τους και μετά να συζητήσουν για το πώς και αν θα τη διεκδικήσουν».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «δεν μας ενδιαφέρουν τα του οίκου του ΠΑΣΟΚ», τονίζοντας πως την ίδια ώρα που εκτυλίσσονταν αυτές οι εξελίξεις στην αξιωματική αντιπολίτευση, η κυβέρνηση προχωρούσε με θεσμικό τρόπο στον απολογισμό του 2025 και στον προγραμματισμό για το 2026, ενώ ο πρωθυπουργός προετοιμαζόταν για τη συμμετοχή του στο Νταβός.

Απολογισμός 2025 και σχεδιασμός 2026

Η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι παρουσιάστηκε επίσημα ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το 2025, με πλήρη λογοδοσία, κάνοντας λόγο για μεταρρυθμίσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες και έργα που υλοποιήθηκαν. Όπως είπε, ο προγραμματισμός για το 2026 περιλαμβάνει νέες παρεμβάσεις, έργα υποδομών και επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται.

«Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να συνεχίσει και το 2026 με σοβαρότητα, θεσμικότητα και συνέπεια στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου», τόνισε.

Διεθνείς εξελίξεις και ηγεσία

Αναφερόμενη στη διεθνή συγκυρία, σημείωσε ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα περίοδο προκλήσεων, με ζητούμενο τη διατήρηση ισορροπιών στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα οφείλει να πορεύεται με γνώμονα τα εθνικά της συμφέροντα, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Αγροτικός τομέας: «Εθνικό ζήτημα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην άρνηση του ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχει στη διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα, χαρακτηρίζοντας την επιλογή αυτή ακατανόητη. «Ο αγροτικός τομέας είναι εθνικό ζήτημα που πρέπει να μας ενώνει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι απαιτείται ουσιαστικός διάλογος και κατάθεση προτάσεων από όλα τα κόμματα.

Κατά την ίδια, η άρνηση συμμετοχής μπορεί να ερμηνευτεί μόνο ως πολιτική τακτικισμού ή φόβος ανάληψης ευθύνης. «Με τέτοιες τακτικές δεν προχωράμε», σημείωσε.

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεχίσουν να επενδύουν στη σταθερότητα, τη θεσμική λειτουργία και τη συνέπεια, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τη χώρα και την Ευρώπη.

