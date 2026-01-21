Σε αυτές τις περιοχές της Αττικής δεν έχουν ρεύμα!

Τα προβλήματα είναι πολλά

21 Ιαν. 2026 21:21
Pelop News

Αρκετά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που «σφυροκοπά» την Αττική.

Χάος στην Αττική: Καταστροφικές εικόνες σε Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βούλα και Βάρη, τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους, εγκλωβισμένοι επιβάτες σε λεωφορεία

Σήμερα (21/1/2026) το βράδυ υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε Άνω Βούλα, Βούλα, Νίκαια και στον Άγιο Θωμά στο Μαρούσι στην περιοχή του Ολυμπιακού Σταδίου. Ταυτόχρονα υπάρχουν αναφορές κατοίκων της Άνω Γλυφάδας πως δεν έχουν ρεύμα.

