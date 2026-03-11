Σε αυτό νησί εξετάζουν επίθεση οι ΗΠΑ, αν το κάνουν θα υπάρξει κλιμάκωση

Από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν προσέξει με ιδιαίτερο τρόπο να μην χτυπηθεί ένας από τους στρατηγικούς στόχους ζωτικής σημασίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το νησί Χαργκ.

Πρόκειται για μία θαμνώδης λωρίδα γης που απέχει 30 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιράν και φιλοξενεί τον μεγαλύτερο τερματικό σταθμό για την εξαγωγή του ιρανικού πετρελαίου, κάτι που αν χτυπούσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα «λύγιζε» την αντίσταση της Τεχεράνης.

Μπορεί οι δύο πλευρές έχουν μέχρι στιγμής να έχουν αποφύγει να επιτεθούν κατά του νησιού Χαργκ, που φιλοξενεί τον τερματικό σταθμό των ιρανικών πετρελαιαγωγών, όμως, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι πλέον μπορεί να μπει στο στόχαστρο, με κίνδυνο να προκληθεί μεγάλη κλιμάκωση της σύρραξης.

Πλέον, μελετάται το ενδεχόμενο κατάληψής του από τις ΗΠΑ, μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Ομως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση κατά του νησιού θα είχε άμεσες επιπτώσεις, αφού σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της JP Morgan, από εκεί διέρχεται το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

«Μία απευθείας επίθεση θα διέκοπτε αμέσως τον μεγαλύτερο όγκο των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, πράγμα που θα πυροδοτούσε πιθανότητα βαριά αντίποινα στα Στενά του Ορμούζ ή σε ενεργειακές υποδομές της περιοχής», προειδοποιεί η JP Morgan.

Ιρανικές επιθέσεις έχουν παραλύσει εδώ και πολλές ημέρες την κυκλοφορία στο Στενά του Ορμούζ και πλήττουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των άλλων κρατών του Κόλπου.

Οι ιρανικές ενεργειακές υποδομές δεν έχουν μέχρι στιγμής πληγεί και μία επίθεση κατά του νησιού Χαργκ θα συνιστούσε μία «πολύ ριψοκίνδυνη ενέργεια», προειδοποιεί ο Farzin Nadimi, ερευνητής στο Washington Institute for Near East Policy.

Το Ιράν θα μπορούσε «να προκαλέσει πολύ περισσότερες ζημιές στα εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου του Κόλπου αν το θελήσει και έχει την δυνατότητα να το κάνει γρήγορα. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



