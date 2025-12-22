Σε Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Πάτρα και το διήμερο 23- 24 Δεκεμβρίου

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

22 Δεκ. 2025 13:00
Pelop News

Υπαίθριες συναυλίες, Bubble Show, Χριστουγεννιάτικες κατασκευές θεατρο-παιδαγωγικά δρώμενα για παιδιά και Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, τα οποία θα παιανίζει στους δρόμους της πόλης η δημοτική μπάντα, συνθέτουν το πάζλ των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που διοργανώνει ο δήμος για το διήμερο Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των διήμερων εκδηλώσεων έχει ως εξής:

ΤΡΙΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

*Αγ. Νικολάου και Ρήγα Φεραίου – ώρα 11.00

Ορχήστρα Δημοτικής Μουσικής

La Petite Margueritte  – Θέαμα Bubble Show

*Δημοτική Βιβλιοθήκη – ώρα 17.00

Δημιουργία Χριστουγεννιάτικων Εικαστικών Κατασκευών

*Δημοτική Βιβλιοθήκη – ώρα 17.00

«Η Φλόγα που δεν έσβησε ποτέ»

Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικού Σχολείου

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

*Πλατεία Γεωργίου – ώρα 11.00

Ορχήστρα Δημοτικής Μουσικής,

*Δημοτική Βιβλιοθήκη – ώρα 19.00

Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικού Σχολείου  «Η Φλόγα που δεν έσβησε ποτέ»

*Ιστορικό κέντρο – ώρα 18.30

Η Μπάντα του Δήμου στους δρόμους της πόλης

