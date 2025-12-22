Σε Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Πάτρα και το διήμερο 23- 24 Δεκεμβρίου
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα
Υπαίθριες συναυλίες, Bubble Show, Χριστουγεννιάτικες κατασκευές θεατρο-παιδαγωγικά δρώμενα για παιδιά και Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, τα οποία θα παιανίζει στους δρόμους της πόλης η δημοτική μπάντα, συνθέτουν το πάζλ των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που διοργανώνει ο δήμος για το διήμερο Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των διήμερων εκδηλώσεων έχει ως εξής:
ΤΡΙΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
*Αγ. Νικολάου και Ρήγα Φεραίου – ώρα 11.00
Ορχήστρα Δημοτικής Μουσικής
La Petite Margueritte – Θέαμα Bubble Show
*Δημοτική Βιβλιοθήκη – ώρα 17.00
Δημιουργία Χριστουγεννιάτικων Εικαστικών Κατασκευών
*Δημοτική Βιβλιοθήκη – ώρα 17.00
«Η Φλόγα που δεν έσβησε ποτέ»
Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικού Σχολείου
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
*Πλατεία Γεωργίου – ώρα 11.00
Ορχήστρα Δημοτικής Μουσικής,
*Δημοτική Βιβλιοθήκη – ώρα 19.00
Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικού Σχολείου «Η Φλόγα που δεν έσβησε ποτέ»
*Ιστορικό κέντρο – ώρα 18.30
Η Μπάντα του Δήμου στους δρόμους της πόλης
