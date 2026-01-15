Σε ελληνικά ύδατα ο «Κίμων»: Εντυπωσιακές ΦΩΤΟ της νέας φρεγάτας Belharra – Τον υποδέχθηκαν το «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς» – Δείτε ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Η φρεγάτα «Κίμων», η πρώτη μονάδα κλάσης FDI HN «Belharra» που παραλαμβάνει το Πολεμικό Ναυτικό, πλέει ήδη σε ελληνικά χωρικά ύδατα, σηματοδοτώντας μια σημαντική αναβάθμιση των ναυτικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η φρεγάτα «Κίμων» πέρασε ανάμεσα από τα έξι πλοία του Πολεμικού Ναυτικού που της απέδωσαν τιμές, ενώ την υποδέχθηκαν το θωρηκτό Αβέρωφ και η τριήρης Ολυμπιάς.

Στο κατάστρωμά της με ελικόπτερο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Εντυπωσιακές φωτογραφίες δημοσιεύει το enikos.gr με τη φρεγάτα να «σκιζει» τη θάλασσα με φόντο το ξημέρωμα, προκαλώντας αίσθημα δέους για την επιβλητική παρουσία και την τεχνολογική υπεροχή της νέας μονάδας.

Σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, η «Κίμων» θα πραγματοποιήσει πλεύση στον Σαρωνικό Κόλπο με προορισμό τον ναύσταθμο Σαλαμίνας, όπου θα διεξαχθεί εν πλω τελετή επίσημης υποδοχής. Στην τελετή θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Η «Κίμων» αποτελεί την πρώτη από τις τρεις φρεγάτες κλάσης FDI HN που έχει παραγγείλει η Ελλάδα από τη γαλλική Naval Group. Οι μονάδες αυτές διαθέτουν προηγμένα συστήματα ραντάρ, αντιπυραυλική άμυνα, αντιπυραυλικά βλήματα Exocet MM40 Block 3C, τορπίλες και ελικόπτερο πολλαπλών ρόλων, ενισχύοντας σημαντικά την αποτρεπτική ισχύ και την ικανότητα επιτήρησης της ελληνικής θαλάσσιας επικράτειας.

